Попри шалений тиск з боку Росії: ООН підтвердила участь у Саміті миру

Швейцарія прийматиме Саміт миру, на якому буде чимало держав та представників всесвітніх організацій. Зокрема, своєю участь у заході підтвердила ООН.

Глобальний саміт миру відбуватиметься упродовж 15 і 16 червня поблизу міста Люцерн. У понеділок, 3 червня, заступник речника генсека Організації Об'єднаних Націй Фархан Гак підтвердив участь ООН.

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ООН буде на мирному Саміті

Слід сказати, що поки невідомо достеменно, хто з посадовців ООН поїде у Швейцарію. Однак ближче до дати проведення заходу обіцяють розкрити ім'я делегата.

Принциповий коментар з цього приводу такий: ми братимемо участь у Саміті. Ближче до дати проведення заходу ми зможемо поінформувати вас, хто саме там буде,

– констатував Фархан Гак.

Більше про захід у Швейцарії

Україна і Швейцарія розпочали підготовку до Саміту на рівні лідерів країн у січні 2024 року. Очікують, що на захід прибуде понад 100 делегатів від різних держав. Серед них, звісно, немає Росії.

Речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що пекінські дипломати не поїдуть у Швейцарію, оскільки там не буде росіян. За її словами, важлива "рівноправна участь усіх сторін" для врегулювання ситуації.

Головний рупор Кремля Дмітрій Пєсков сказав, що Москва підтримує такий підхід Пекіна. Не виключено, що Путін під час візиту до Китаю особисто просив Сі Цзіньпіна не їхати у Швейцарію.

Київ декларує, що цей Саміт відбуватиметься на рівні лідерів держав. Водночас в адміністрації президента США констатували, що Джо Байден не буде присутній на Саміті. Натомість туди відправиться віцепрезидентка Каміла Гарріс.

Володимир Зеленський різко стверджував, що "Путін аплодуватиме стоячи", якщо на Саміті миру у Швейцарію не буде президента Байдена. За його словами, американський лідер потрібен мирному Саміту, адже на позицію Вашингтона завжди орієнтовані інші держави.

Основними питаннями на Саміті буде продовольча безпека, зокрема експорт українського зерна, а також питання викрадення Росією дітей і ядерна безпека, що від початку повномасштабного вторгнення стикається зі загрозами з боку Кремля.

Раніше постпред України при ООН Сергій Кислиця заявляв, що ООН братиме участь у Саміті. Він згадував про шалений тиск з боку Росії на офіційних осіб та на країн-членів Організації.