Кремль заговорив про Саміт миру: чи означає це наближення до перемовин

Росіяни заявили про те, що нібито відкриті для переговорів з Україною. Спікер Кремля Дмітрій Пєсков наголосив, що у Росії немає довіри до української влади. Також мирний саміт щодо врегулювання конфлікту за участю Москви наразі не готується.

На думку юриста-аналітика Андрія Вігірінського, яку він висловив 24 Каналу, це відповідь Росії на слова Володимира Зеленського. Раніше президент заявив, що оскільки більшість світу говорить про участь Росії у другому Саміті миру, Україна "не може бути проти" цього. Пєсков у такий спосіб дав зрозуміти, що Москва готова до переговорів.

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Обмін медійними повідомленнями

Росіяни відігрують тезу, яка існувала в інформаційному просторі про те, що і Україна, і Росія не готові вести діалог щодо завершення війни. Водночас Київ свою позицію пом'якшив, і Москва відповідно теж.

Проте на Саміт миру не обов'язково приїде Владімір Путін, це буде той, хто не перебуває під санкціями.

Україна також наразі не переглянула указ президента України щодо можливості проведення переговорів безпосередньо з Путіним.

Це скоріше схоже на обмін медійними повідомленнями з боку України та Росії, які нібито говорять про готовність до переговорів. Хоча насправді з цієї точки, окрім медійної риторики, зрушень у напрямку зближення позицій та організації мирного заходу, немає,

– зауважив юрист-аналітик.

Росія бачить свою участь та України не тільки у Саміті миру, але й у підготовчих етапах до нього. Путін наголошував на тому, що без участі Москви у таких заходах не можуть розроблятися фінальні документи щодо мирного врегулювання, які вона має підписати та виконувати.

Продемонстрували свою гнучкість

Водночас Кремль, на думку Вігірінського, продемонстрував свою гнучкість, коли Пєсков заявив, що нібито "юридичні нюанси" щодо легітимності української влади не можуть бути "перешкодою для початку серйозних переговорів". Раніше в Росії вважали, що не варто проводити перемовин із Зеленським, тому що він буцімто втратив легітимність.

Це висловлювання Пєскова має важливіше значення, ніж теза щодо участі Росії в Саміті миру. Кремль говорить про те, що в цілому він визнає українську владу і може з нею вести переговори. На момент їх проведення росіяни можуть відсунути тезу щодо її нелегітимності. А можливо з часом взагалі від неї відмовитись,

– припустив він.

Росіяни імовірно допускають ведення переговорів не на рівні лідерів, а спеціальних представників, парламентських груп, і дають поле для маневрів.

"Росія перекидає м'яч на бік України, і тепер відповідь за нами – як Київ організаційно інтегруватиме її в підготовчі етапи Саміту миру", – наголосив Андрій Вігірінський.