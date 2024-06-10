У Китаю свої інтереси: чому Пекіну вигідно бути на Саміті миру

Китай відмовився брати участь у Саміті миру, який відбудеться 15 – 16 червня у Швейцарії. Причиною назвали те, що на подію не запросили Росію, втім для Пекіна участь мала б низку переваг.

Китай залишається головною країною Глобального півдня. Про це 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, додавши, що є чимало держав, які орієнтуються на позицію Сі Цзіньпіна.

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Китаю вигідно бути на Саміті миру

Є багато країн, які з певним негативом ставляться до Сполучених Штатів Америки, тому Китай є для них альтернативним лідером. Пекін має реальний вплив на Росію та відіграє провідну роль в зовнішній торгівлі країни-агресорки. Він має велике значення для економіки Росії.

Китай має важелі впливу на Росію, тому головне пояснити Китаю, що війна проти України стимулює повернення світу до такого собі поділу на блоки, коли є Захід, який підтримує Україну, і є країни, які підтримують Росію,

– пояснив Іван Ус.

Якщо Китай опиняється в групі країн, які підтримують Росію, то це означає, що він буде в іншому блоці. Відповідно проти нього запровадять різні обмеження. Варто згадати, що у 2001 році експорт Китаю складав 300 мільярдів доларів, а у 2022 – 3.6 трильйони. Вже у 2023 році цифра була 3.4, тобто 200 мільярдів країна втратила.

Китай розуміє, що скачок з 300 мільярдів до майже 3,5 трильйона відбувся завдяки отриманню технологій та відкритості інших країн світу, які з 2001 року надали Китаю можливість приєднатись до Світової організації торгівлі й так дало Пекіну поштовх,

– підкреслив Іван Ус.

Китай може втратити доступ до технологій

Якщо ми моделюватимемо поділ світу на блоки, то це означатиме, що Китаю не даватимуть технологій, до нього не йтимуть інвестиції, накладатимуть торговельні обмеження. Це може повернути Китай у точку, де він експортував товарів лише на 300 мільярдів, що безумовно йому не треба,

Ба більше, ми ж розуміємо, що замість Китаю буде Індія. В Індію йтимуть технології, інвестиції. Індія на Саміті миру продемонструє себе як новий лідер Глобального півдня. Це означатиме, що через 20 років Індія повністю займати те місце, яке зараз займає у глобальній політиці Китай,

– наголосив Іван Ус.

Сі Цзіньпін розуміє, що має важелі впливу на Росію. Україні цікаво вести переговори з Китаєм, адже ми розуміємо, що це та країна, яка справді може натиснути на Росію так, щоб вона зупинила війну.

"Інше питання, що у Китаю свої геополітичні інтереси. Йому цікава Росії, як певний "подразник" США, як країна, яка на себе забирає увагу Сполучених Штатів і Європи. Відповідно увага від Китаю направляється на Росію, таке відволікання для Пекіну є цікавим", – зауважив Іван Ус.

Але ризиком від цього відволікання є те, що Китай може отримати нові обмеження, які підірвуть його економіку. Якщо динаміка грошових втрат продовжиться, то в інтересах Китаю буде продовжувати діалог із Заходом.

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