Глобальний саміт миру, а не поразки: чому Росію не запросили та за яких умов можливі переговори

15 та 16 червня швейцарський 5-зірковий курорт Бюргеншток прийматиме високих гостей та Глобальний саміт миру – захід, ініційований Україною та підтриманий представниками цивілізованого світу. До швейцарських Альп прибудуть глави держав та урядів з усіх континентів. Очікується, що їх буде понад 80, включно з першими особами провідних держав планети.

Лідер світу обговорюватимуть справедливе закінчення російсько-української війни, а основою стане українське бачення, відоме, як "Українська формула миру" або "Формула Зеленського". 24 Канал розповідає, чого чекати від саміту, чи буде там присутня Росія, Китай та США, та на що взагалі може розраховувати Україна.

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Що таке Саміт миру та чого від нього очікувати

Підготовка до Саміту миру почалася ще наприкінці 2022 року. У 2023 році відбулися перші зустрічі на рівні політичних радників голів держав. Ініціатором зустрічей виступила Україна, представником нашої держави на цих консультаціях виступив голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

Зверніть увагу! Переговорам у форматі, наслідком яких стане конференція у Бюргенштоці, передував фальстарт у вигляді прямих перемовин між Україною та Росією спершу в Білорусі, а потім у Туреччині. Перемовини довели, що Росія не є договороспроможною державою й прагне лише "викручувати руки" Україні та нав'язувати свою волю.



Після цього, на початку літа 2022 року, переговорний процес було згорнуто, а Україна 30 вересня 2022-го навіть на законодавчому рівні заборонила дипломатичний діалог з державою-агресоркою, допоки там зберігається тоталітарний режим Путіна. При цьому сам Путін і досі всюди бігає з папірцями за підписами історика-невдахи Мединського, видає їх за "мирний договір" та істерично заявляє, що "колективний Захід" його вкотре обдурив.



Один із раундів переговорів України з Росією в Біловезькій Пущі / Фото БелТА

Перша зустріч на рівні політичних радників голів держав відбулася в червні в столиці Данії Копенгагені, наступна – в серпні Джидді (Саудівська Аравія). Ці та подальші переговори політичних радників на Мальті, Давосі та в Києві, а також переговори на рівні послів стали прологом для майбутнього Саміту миру.

Також було визначено, що його основою стане саме український погляд на те, як має завершитись війна, тобто сформульована українським лідером та озвучена в листопаді 2022 року на саміті G-19 (колишня G-20) "Формула миру".

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Що передбачає "Українська формула миру"

Радіаційна та ядерна безпека.

Продовольча безпека.

Енергетична безпека.

Звільнення всіх полонених і депортованих (зокрема викрадених українських дітей).

Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.

Виведення російських військ і припинення бойових дій.

Повернення справедливості (та покарання Росії за воєнні злочини та злочини проти людяності).

Протидія екоциду.

Недопущення ескалації.

Фіксація закінчення війни.

Очікується, що на Саміті миру до "Української формули" будуть внесені уточнення та конкретні формулювання, після чого вона перетвориться на "Глобальну формулу миру", яка поставить Росію перед фактом, бо в Кремлі нині дивляться на неї як на власну капітуляцію. Саме ця позиція стане основою майбутніх переговорів про мир.

Безпрецедентні заходи безпеки: чому в Кремлі хочуть зірвати саміт

У січні 2024 року президент Зеленський і його швейцарська колега Віола Амгерд оголосили, що місцем проведення Саміту миру стане Швейцарія.

Підготовка до проведення такої масштабної конференції за участю перших осіб нині ведеться в умовах підвищених заходів безпеки. Про те, що Саміт прийматиме саме Бюргеншток, стало відомо лише на початку квітня.

Нині швейцарські спецслужби вживають безпрецедентних заходів безпеки, оскільки є чіткі сигнали про спроби Росії зірвати Саміт. Про це заявив Володимир Зеленський 24 квітня.



Швейцарія має колосальний досвід проведення масштабних міжнародних подій, зокрема й щорічні саміти в Давосі / Фото Keystone / Laurent Gillieron

До речі, через проведення Саміту вже скасовано концерт російської оперної співачки та фанатки Путіна Анни Нетребко, яка 1 червня мала виступати в сусідньому Люцерні.

Росія намагається одночасно зірвати Саміт миру та зобразити його як щось геть неважливе. Але тут спрацьовує та сама логіка, що й з ударами по російських НПЗ:

Спочатку Росія вдає, що нічого не сталося й усі БпЛА перехоплено. Потім російська псевдоліберальна преса пише, що жодного економічного ефекту це не матиме.

І врешті в Росії несподівано закінчується бензин і ось вона вже спішить поскаржитися США на підступних українців.

Тобто тут ми теж маємо справу з чимось важливим, що робить боляче державі-агресорці.

Дипломатичний підхід до розв'язання такого надскладного питання як завершення війни та залучення до процесу лідерів світових держав – не є новинкою для України.Саме на цьому базувалася ідея, наприклад,, яка була започаткована у 2021 році, як відновлення формату великих міжнародних мирних конференцій.

На думку президента Зеленського, Саміт миру стане платформою для обговорення шляхів досягнення всеосяжного, справедливого й тривалого миру для України відповідно до Статуту ООН і норм міжнародного права.

Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже він має важливе значення не лише для України. Мовиться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі. Ці спільні правила, закріплені в Статуті ООН, захищають усі країни від нападу та насильства. Отже, наш спільний глобальний обов’язок – захищати їх реальними діями, а не лише словами. Саме про це йтиметься на першому Саміті миру у Швейцарії,

– наголосив глава держави.

Байден та Сі: хто з лідерів приїде на Саміт миру

Надзвичайно важливо, що учасниками Саміту стануть не лише представники так званої "Глобальної півночі" (в Росії їх називають "колективним Заходом"), але й країни, що презентують "Глобальний південь".

Україна вже провела переговори з низкою країн G7, а також з Китаєм, Індією, Південною Африкою, Бразилією, Ефіопією та Саудівською Аравією.

Вони тривають просто зараз – українська дипломатія працює в режимі 24/7, щоб список потенційних учасників збільшився.

Це демонструє, що ідеї справедливого завершення війни об'єднують світ, а також нівелює тезу російської пропаганди, що Москву мовчки підтримує більшість країн планети. Те, що це не так, нам відомо хоча б із голосувань в ООН. Проте Саміт миру має завдання підсилити акценти та показати, що немає жодної втоми від України, натомість є велике бажання покарати агресора.

Очікується, що в роботі Саміту миру візьмуть участь лідери понад 80 країн, цілком вірогідно, що їхня кількість збільшиться до 100.

Точний список учасників наразі невідомий (всього було розіслано понад 160 офіційних запрошень). Зокрема, очікується, що це буде президент США Байден та інші лідери G7.



Мальовничий Бюргеншток, де відбудеться Глобальний саміт миру / Фото burgenstockresort.com

За тиждень до Саміту в Бюргенштоці італійське місто Бриндізі прийматиме ювілейний 50-ий саміт G7. Також організатори Саміту миру вдало обрали таймінг:

Конференція пройде за тиждень після виборів до Європарламенту, тобто лідерів ЄС нічого не має відволікати.

Також не виключається віртуальна участь деяких світових лідерів, адже сучасні технології це дозволяють.

Чи прибуде у швейцарські Альпи китайський лідер Сі Цзіньпін – питання відкрите та доволі цікаве. Китайські емісари були на саміті в Джидді в серпні 2023 року. Проте Китай нині зайняв позицію фактичного патрона Росії та виступає для агресора політичним прикриттям.Водночас Пекін змушений реагувати на санкції через підтримку російської агресії, а також ризикує втратити європейський ринок через свою позицію. Тож Китай опинився в позиції шпагату й нині вирішує, як зберегти своє обличчя.



Байден може вмовити Сі приїхати на саміт / Фото Doug Mills / The New York Times / AP

Чому не запросили Росію та коли можливі переговори з Путіним

Український лідер особливо наголошує на тому, що всі держави, запрошені на Саміт миру, продемонстрували свою відданість цим принципам. Натомість цього не зробила Росія – саме через варварство росіянам не місце в Альпах.

І хоча це й засмучує патрона росіян – Китай, у Пекіні мають зрозуміти, що було б доволі дивно бачити Гітлера на конференції в Тегерані в 1943-му чи в Ялті в 1945-му, де союзники вирішували долю повоєнного світу.

Наш підхід виходить з реальності та досвіду, який ми отримали між 2014 та 2022 роками, адже агресія проти України розпочалася у 2014 році. Між 2014 і 2022 роками ми провели майже 200 раундів переговорів з Росією в різних форматах, за участі посередників і на двосторонньому рівні. Але нічого не спрацювало. Це закінчилося широкомасштабним вторгненням. Тож ми знаємо, що немає сенсу запрошувати Росію за стіл переговорів, якщо ви не можете гарантувати, що вона діятиме добросовісно,

– міністр іноземних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Foreign Policy пояснює, чому Росію не запросили на Саміт миру.

Утім, у Росії ще є шанси уникнути ремейку Потсдамської конференції, де переможці Другої світової ухвалили практичні рішення по демілітаризації та денацифікації Німеччини, включно з відторгненням територій. Для цього Москва має вилікуватись від вірусу рашизму та почати нарешті діяти добросовісно.

До теми Після цього може відбутися спілкування з Росією, – Кулеба про саміт у Швейцарії

На жаль, такий сценарій малоймовірний, поки в Кремлі засідає Путін та його свита, а це означає, що на Росію рано чи пізно чекатиме той самий шлях, що й Німеччину в Другій світовій війні. Гарантом цього є широка коаліція країн світу, які поділяють однакові принципи та підходи й об’єдналися навколо України.

Власне, про це й говорить український міністр:

Є лише два способи привести Росію до ситуації, коли вона діятиме добросовісно. Перший – це успіх на полі бою, а другий – коаліція країн, які поділяють однакові принципи та підходи. Саме тому на саміт не планується запрошувати Росію як учасника. Тому що мета цього саміту – об'єднати країни, які поділяють принципи та підходи, на яких вони будуть будувати подальші дії. Після цього може відбуватися комунікація з Росією, і Росія може бути частиною переговорів.

У перекладі з дипломатичної це означає, що фундамент переговорів й надалі гартуватиметься на фронті, де Україна має вистояти та перемогти, а Росія має програти. В іншому випадку Москва буде диктувати знову свої умови, а замість Саміту миру відбудеться Саміт поразки.

Можливо, з початком Саміту миру в українському небі нарешті з’являться F-16, які почнуть потрохи переконувати агресора, що той неправий. Лише тоді в Кремлі будуть спроможні щось чути та стануть придатними до адекватних заяв і дій.

Можливо, Росію буде запрошено вже на Другий Глобальний саміт миру. Очікується, що він також пройде в Європі та буде присвячений саме 10-му пункту "Формули миру", тобто фіксації справедливого закінчення війни.

Що ж, очікуємо, що в червні 2024 року в Путіна буде черговий привід для істерики або історичної лекції про альпійський похід Суворова та цього разу – про невдячних швейцарців.