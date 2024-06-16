Наступний саміт має ознаменувати закінчення війни, – Кулеба про участь Росії

У Швейцарії триває саміт миру. Очільник українського Міністерства закордонних справ висловився про участь держави-агресорки в наступному такому саміті.

Дмитро Кулеба під час свого брифінгу на саміті миру відповів на питання, чи буде Росія учасницею наступного такого саміту. За його словами, наступний саміт мав би ознаменувати кінець війни.

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Україна потребує сильної позиції

Кулеба відзначив, що для того, щоб закінчити війну, потрібно запросити й протилежну сторону. Він пояснив, що з текстом комюніке немає якихось труднощів.

Скінчити війну можна тільки посадивши обидві сторони за стіл перемовин. Ми та, власне, наш президент Володимир Зеленський хочемо для України найсильнішої позиції,

– наголосив глава МЗС України.

Напередодні російський президент Владімір Путін запропонував Україні мирні переговори, однак на своїх умовах. Зокрема, він вимагає, щоб Україна вивела війська з "нових регіонів Росії".

Робота над спільною декларацією на Саміті миру завершена