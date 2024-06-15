На Саміті миру у Швейцарії є російські журналісти: чиєю це було вимогою

На Глобальному саміті миру, який розпочався 15 червня у Швейцарії, все ж присутні російські журналістки. Водночас участь самої Росії у цьому саміті не передбачена.

Саміт миру, ініційований Україною, проходить 15 – 16 червня у Бюргенштоці в Швейцарії. Про російських журналістів на конференції повідомляють кореспондентки 24 Каналу, які присутні на саміті.

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Російські журналісти приїхали на саміт

За даними "Радіо Свобода", на конференції присутні зокрема РИА "Новости", ТАСС, Коммерсант, "Медуза" та "Дождь". Цікаво, що до одного переліку потрапили як одіозні пропагандистські ЗМІ, так і нібито опозиційні видання.

Вони не допущені на більшість заходів, але в загальному, в пресрумі, де працюють всі журналісти, вони є, вони спілкуються російською, французькою, німецькою з іншими. Що показово – вони не сильно себе ідентифікують,

– розповів журналіст Вадим Колодійчук в ефірі телемарафону.

Присутність російських ЗМІ, ймовірно, була позицією Швейцарії як нейтральної сторони у російсько-українській війні та країни, яка приймає саміт.

Також на заході присутні медіа Китаю, посадовці якого від участі відмовилися, попри численні заклики України.

Росію не запрошували на конференцію у Швейцарії

Перед початком Саміту миру уряд Швейцарії підтвердив, що участь візьмуть участь 100 делегацій, з них 92 країни та 8 організацій. Росії серед них немає: Дмитро Кулеба ще раніше пояснював, що запрошення Росії на Саміт миру не матиме сенсу.

Андрій Єрмак заявив, що Україна готова представити Росії мирний план після Саміту миру у Швейцарії. Російський представник, ймовірно, побачить цей план на другому саміті.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц також підтримав запрошення Росії на наступний Саміт миру. За його словами, мирні переговори про закінчення війни залежатимуть також від залучення Росії.