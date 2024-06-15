Україна починає мирний процес із позиції сили, – президент Фінляндії

Сьогодні, 15 червня, у Швейцарії розпочали Глобальний саміт миру, де обговорюють головні моменти завершення війни в Україні. Представники низки країн уже сказали своє слово, серед них і президенти Франції та Фінляндії.

Саміт миру, ініційований Україною, проходить 15 – 16 червня в Бюргенштоці у Швейцарії за ініціативою українського президента Володимира Зеленського. Зауважимо, що перед початком заходу уряд Швейцарії підтвердив, що участь візьмуть 100 делегацій, з них 92 країни та 8 організацій.

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Що сказав президент Фінляндії

Під час першого пленарного засідання Глобального саміту миру президент Фінляндії Александр Стубб висловив підтримку нашій державі. За його словами, Україна починає процес до миру у війні з Росією з позиції сили.

Я думаю, Україна насправді починає цей процес до миру з позиції сили. Набагато сильнішою, ніж вона була три тижні тому та тим більше три місяці тому,

– наголосив лідер Фінляндії.

Він також нагадав, що його країна також має кордон із Росією протяжністю близько 1,3 тисячі кілометрів, що не може не турбувати його, враховуючи окупацію напередодні Другої світової війни.

Потрібно відбити агресію Росії

. На обговорення Саміту винесено 3 ключових питання . Зокрема, продовольчої безпеки та судноплавства, ядерної безпеки, повернення полонених у форматі всіх на всіх, а також повернення українських дітей.

Президент Франції Еммануель Макрон під час свого виступу заявив, що капітуляція України не може бути шляхом до миру. Аби досягнути миру, передусім треба відбити агресію Росії.

Всі з нас віддані побудові сталого миру. Але, як вже було сказано, таким миром не може стати українська капітуляція. Тому передумовою миру є допомога Україні у відбитті агресії,

– пояснив французький очільник.

Мирний план можуть представити Росії

Андрій Єрмак заявив, що Україна готова представити Росії мирний план після Саміту миру у Швейцарії. Російський представник, можливо, побачить цей план на другому саміті.

Водночас голова ОП зазначив, що в українському плані не буде жодних поступок стосовно територіальної цілісності, суверенності та незалежності нашої держави.