Китай працює над тим, щоб інші країни не їхали на Саміт миру, – Зеленський

Росія продовжує докладати всі зусилля, щоб зірвати Глобальний саміт миру, який має відбутися 15 – 16 червня у Швейцарії. Також є держави, які допомагають країні-агресорці у цих планах.

Про це Володимир Зеленський заявив під час пленарної сесії на полях саміту у Сингапурі. Однією з таких країн, за словами президента, є Китай, передає 24 Канал.

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Зеленський сказав, що деякі держави хочуть зірвати Саміт миру

Під час пленарного засідання "Переосмислення рішень для підтримання глобального миру та регіональної стабільності" Зеленський повідомив, що Україна отримала підтвердження участі у Саміті миру від 106 країн світу. Глава держави підкреслив, що у заході, зокрема, братимуть участь на високому рівні, тобто лідерів держав.

Водночас український очільник заявив, що країна-агресорка намагається зірвати запланований захід шляхом залякування та шантажу. Зеленський підкреслив, що Росія активно працює над тим, щоб перешкодити проведенню заходу, діючи в різних регіонах.

Що робить Росія – ця країна війни? Вона сьогодні їздить по багатьох країнах світу, погрожуючи блокадою харчової продукції, агропродукції або хімпродукції. Погрожуючи, що буде демпінгувати ціни на енергетику. Просто тисне на інші держави світу, щоб вони не були на саміті,

– пояснив Зеленський.

Президент підкреслив, що Кремль активно працює над тим, щоб перешкодити майбутньому заходу, спрямованому "навіть не про оборонну допомогу Україні, а просто про підтримку закінчення війни, підтримку миру".

"І на сьогодні є не дуже гарна інформація, скажу вам відверто, що деякі держави почали їй допомагати в цьому. В дипломатичному зриві Саміту миру", – розповів глава держави.

У відповідь на агресивні дії Москви президент Зеленський наголосив на важливості глобальної сили та політичного тиску на Росію.

Він наголосив на необхідності політичної ізоляції, щоб зупинити російського президента Путіна, стверджуючи, що лише сильна українська армія та непохитна підтримка з боку всіх країн можуть ефективно вирішити ситуацію.

Зеленський також зауважив, що необхідно, щоб країни "не балансували між Україною та Росією, а захищали справедливість і міжнародне право".

Китай допомагає Росії зірвати Саміт миру

Пізніше український лідер звернув увагу на протилежні позиції США та Китаю щодо Саміту миру. Він підкреслив зусилля Китаю, спрямовані на зрив Саміту, і висловив занепокоєння рішенням Китаю не брати участь у ньому, розцінивши його як сигнал "без позитиву".

Сполучені Штати підтвердили свою участь на високому рівні. У нас є шанс, що президент (США Джо Байден – 24 Канал) буде. Що стосується Китаю, вони не підтвердили свою присутність на будь-якому рівні,

– сказав Зеленський.

Український лідер також підкреслив зусилля Сполучених Штатів, спрямовані на взаємодію з певними країнами та сприяння їхній участі у Саміті миру. Водночас Китай, на жаль, навпаки – працює над тим, щоб країни не приїжджали на Саміт миру.

На полях заходу у Сингапурі Зеленський також заявив, що не хоче вірити, що це є бажанням монополістичної влади у світі відмовити глобальній спільноті у можливості розв'язати питання війни та миру і залишити цю владу у руках лише однієї або двох сторін.

Окрім того, він зауважив, що Україна поважає статут ООН, кожну націю і ставиться до всіх рівно. І лише цей принцип може бути світовим запобіжником від війни.