Є 2 варіанти розвитку подій, – політтехнолог припустив, чого очікувати Україні від саміту НАТО

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква заявив, що президент України не поїде на саміт НАТО у Вільнюс, якщо лідери не проявлять мужності. У Володимира Зеленського немає часу та причин туди їхати, якщо не буде результату на заході.

Та Україна хоче вижати "максимум" від саміту Альянсу. Про це 24 Каналу заявив політтехнолог Юрій Подорожній.

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"Захід пручається. Захід очевидно вважає, що вступ або невступ України до НАТО може бути хорошою базою для майбутніх переговорів з Росією", – припустив політтехнолог.

Наприклад, українська держава підписує певний договір про закінчення війни на основі того, що вона та західні країни дають гарантії, що Україна не вступає до Північноатлантичного альянсу. Водночас Україні дають гарантії безпеки. Наприклад, від Франції, Німеччини, Великої Британії та США.

Були розмови про те, що, можливо, і Європейський Союз може надати Україні ці гарантії. Однак, Австрія заявила, що категорично проти й не буде голосувати за рішення, що в майбутній війні ЄС буде гарантом безпеки України.

Юрій Подорожній переконаний, що Україна зможе вижати "максимум" із саміту Альянсу в липні. На його думку, Володимир Зеленський туди таки поїде. Адже Україні можуть бути надані якісь перспективи. Наприклад, гарантії того, що вона вступить до Альянсу без виконання ПДЧ. Тобто – без плану дій щодо членства в НАТО. Так, як це зробила Фінляндія.

Є 2 варіанти розвитку подій – ми вступаємо до Північноатлантичного альянсу або нам надають якісь країни гарантії безпеки. Для нас і для Заходу, з фінансового боку, найвигідніше, звісно, вступ України до НАТО,

– наголосив Подорожній.

Чи є альтернативи вступу України в НАТО

В Офісі Президента заявляли, що ніякої альтернативи вступу України до НАТО немає. Утім західна преса таки пише про інші варіанти. Мовляв, на саміті Північноатлантичного альянсу Україні можуть запропонувати двосторонні угоди з Німеччиною, Великою Британією та США.

Наприклад, США та Ізраїль мають певну домовленість. Ізраїль – країна, яка має західні демократичні цінності. Але він не вступає до Альянсу, оскільки постійно веде війни на Близькому Сході. Тому, якщо ця країна вступить до НАТО, то тоді всі країни Альянсу постійно мають воювати на боці Ізраїлю. Тому у нього є двостороння співпраця із США.

"Там мільярди доларів вже витрачені. Здається, понад 100 мільярдів США витратили на цю підтримку", – зауважив політтехнолог.

Найголовніше те, що Ізраїль має доступ до військово-промислового комплексу США. Тому ця країна забезпечена практично всіма можливими новинками, які виробляють Штати.

"І навіть говорять про те, що в Ізраїля є ядерна бомба, яку ніхто не афішує. Ізраїль не є офіційно ядерною державою", – розповів Подорожній.

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Україна не програє

Політтехнолог припускає, що на Заході, ймовірно, переконані, що повномасштабна війна Росії з Україною – не остання війна. Тому Північноатлантичний альянс не може взяти до себе такого члена, у якого в майбутньому ще можуть бути війни з Росією. Та якщо Україна отримає певний рівень співпраці з іншими країнами, то вона не програє однозначно.

Ми матимемо співпрацю з іншими країнами й співпрацю у військово-політичній сфері досить високого рівня. Але ми звісно програємо щодо цінностей,

– переконаний політтехнолог.

У перших пунктах НАТО мовиться про цінності, які захищає Альянс. Тому, якщо, наприклад, Україна не відповідає цим цінностям і не захищає їх, то НАТО про це має сказати вголос.

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