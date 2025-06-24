"Росія зможе протриматись до 2027 року": представник НАТО розкрив розвіддані на саміті в Гаазі

В Гаазі розпочався саміт НАТО, на який прибув Володимир Зеленський. Він, імовірно, проведе зустріч з Дональдом Трапом та обговорить найважливіші для України питання.

Сьогодні, 24 червня, запланована велика вечеря за участю короля та королеви Нідерландів. Ведучий 24 Каналу Даніель Ткіє, що перебуває на саміті НАТО в Гаазі, поділився деталями важливого заходу.

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До Путіна не доходить правдива інформація

Перший офіційний день саміту розпочався з NATO Public Forum, під час якого очільники держав – членів НАТО – ділилися своїми думками щодо стану справ у світі.

Також до Нідерландів має прибути президент США Дональд Трамп. О 20:00 за київським часом відбудеться велика вечеря за участю лідерів країн-членів НАТО, короля та королеви Нідерландів. На цьому заході має бути присутній Володимир Зеленський,

– зазначив Ткіє.

Трамп сьогодні заявив, що, імовірно, проведе зустріч з президентом України, проте її деталі будуть відомі пізніше.

Також в межах саміту відбувся брифінг за участю старшого посадовця НАТО, який знайомий з розвідданими Альянсу. Він зробив огляд того, якою є ситуація в Україні з погляду НАТО.

Посадовець, зокрема, заявив, що за даними Альянсу, Путін досі не готовий до закінчення війни. Всі ініціативи щодо миру є затягуванням часу. Він готовий тільки до короткочасного перемир'я на російських ультимативних умовах. Йдеться про умови, які росіяни озвучили на перемовинах в Стамбулі.

Також російська економіка зараз страждає, є великі ризики рецесії. Проте в НАТО вважають, що Росія може протриматися до 2027 року,

– поділився ведучий.

Щодо ситуації на полі бою в Україні, то на думку Альянсу, росіяни не зможуть повністю обвалити українські лінії фронту. Вони далі матимуть певні успіхи, але це лише незначні тактичні просування.

Володимир Путін продовжує вірити в те, що Росія нібито перемагає, але це не є досяжною метою росіян. Ці переконання Путіна пов'язані з тим, що до нього не доходить правдива інформація – йому бояться говорити правду.

Водночас росіяни нарощують виробництво зброї, їхня військова машина перебуває на "військових рейках". Зараз в Росії виготовляють техніку, навіть бронетехніку, в таких самих масштабах, як до початку повномасштабного вторгнення, або навіть більших. Така сама ситуація з виробництвом дронів, снарядів, мін та іншого озброєння.

Тому потрібно посилювати тиск на Росію, і про це сьогодні має точно говорити президент України Володимир Зеленський із Дональдом Трампом,

– наголосив Даніель Ткіє.

Він спробує переконати президента США ввести жорсткіші санкції проти Росії. Якщо йому вдасться донести це Трампу, буде дуже добре. Багато хто вже намагався це зробити, зокрема європейські лідери, але, можливо, саме президент Зеленський зможе перетягнути Трампа на бік України.

До слова, на думку керівника Центру громадської аналітики "Вежа" Валерія Клочка, після того, як Ізраїль та Іран домовились про припинення вогню, для Трампа це може стати прикладом, як можна розв'язати війну в Україні.

Проте за словами Клочка, є небезпека від можливої зустрічі Зеленського та Трампа на саміті в Гаазі, адже президент США може тиснути на очільника України. Зокрема Трамп може привести аргумент, якщо "непримиренні два вороги, Ізраїль та Іран, примирилися, тож чому б Україні та Росії не зробити те саме".