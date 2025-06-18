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24 Канал Новини політики Зеленський планує особисто взяти участь у саміті НАТО в Гаазі, – AFP
18 червня, 22:20
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Зеленський планує особисто взяти участь у саміті НАТО в Гаазі, – AFP

Поліна Буянова
Основні тези
  • Президент України Володимир Зеленський планує особисто взяти участь у саміті НАТО в Гаазі 24 – 25 червня, але остаточне рішення буде прийняте напередодні.

  • Зеленський запрошений на офіційну вечерю для лідерів, яку влаштовує король Нідерландів; також очікується його участь у форумі оборонної промисловості.

     

Президент України Володимир Зеленський планує особисто взяти участь у саміті НАТО, який відбудеться 24 – 25 червня в Гаазі. Однак остаточне рішення буде прийняте напередодні саміту.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство AFP.

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Чи буде Зеленський на саміті НАТО

Очікується, що на саміті члени НАТО ухвалять рішення про суттєве збільшення оборонних витрат – під тиском президента США Дональда Трампа.

Володимир Зеленський наразі планує особисто взяти участь у зустрічі.

Рішення буде ухвалено напередодні саміту. Це лише попередній графік, 
– повідомило джерело агентства в Офісі президента України.

Співрозмовник журналістів додав, що ця зустріч стане "можливістю зберегти підтримку і сприяти припиненню вогню".

За словами дипломатів і представників НАТО, Зеленський запрошений на офіційну вечерю для лідерів, яку 24 червня влаштує король Нідерландів. Очікується, що на ній буде присутній і Дональд Трамп.

Також Зеленський, ймовірно, візьме участь у форумі, присвяченому оборонній промисловості, який проходитиме на полях саміту. Однак, на відміну від попереднього саміту НАТО у Вашингтоні, цього разу не заплановано офіційного робочого засідання за участю президента України та 32 лідерів країн-членів Альянсу.

Нагадаємо, саміт НАТО, який відбудеться наступного тижня в Гаазі, триватиме лише дві з половиною години. Причиною стала нелюбов Дональда Трампа до тривалих зустрічей.