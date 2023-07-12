Зазіхають на безпеку Росії, – у Кремлі істерять через гарантії безпеки від G7 для України

У Кремлі негативно відреагували на гарантії безпеки для України від країн "сімки". Дмітрій Пєсков вважає дії G7 небезпечними для держави-терориста.

Дмітрій Пєсков почав погрожувати партнерам України. Посіпака Владіміра Путіна спробував залякати країни G7 "негативними наслідками", передає 24 Канал.

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Що сказав представник Кремля

Пєсков заявив про негативне ставлення країни-агресорки до теми вступу України в НАТО. Він фактично назвав безпекові гарантії для нашої держави "зазіханням" на безпеку Росії.

Надаючи гарантії безпеки України, вони (країни G7 – 24 Канал) зазіхають на безпеку Росії. Це неможливо, і це загрожує в середньостроковій, довгостроковій та і навіть короткостроковій перспективі вельми негативними наслідками,

– сказав прессекретар Путіна.

Він прирівняв надання будь-яких безпекових гарантій нашій державі до ігнорування міжнародного принципу неподільності безпеки.

Окрім цього посіпака російського диктатора назвав НАТО "наступальним альянсом", що нібито несе небезпеку. Пєсков знову почав погрожувати, заявивши, що країни "Великої сімки" буцімто такими рішеннями роблять Європу набагато більш небезпечною на довгі роки. А ще представник Кремля пообіцяв, що Москва "усе це буде враховувати".

Україна отримала нові безпекові гарантії

Нагадаємо, спочатку в медійному просторі з'явилася інформація щодо підготовки країнами G7 "історичних" гарантій, що можуть стати кроком для завершення поточної фази війни Росії проти України.

Згодом 12 липня на саміті НАТО у Вільнюсі країни "Великої сімки" підписали декларацію про підтримку нашої держави. Члени G7 планують надати Україні довгострокову безпекову й економічну підтримку та створити "програму реформ" для прискорення її євроінтеграції.

Цей коментар Пєскова стосується лише намірів G7 надати Україні гарантії.