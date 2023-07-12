Справжні гарантії безпеки дає лише вступ у НАТО: чого очікувати від саміту у Вільнюсі

Країни "Великої сімки" підготували "історичні" гарантії безпеки для України. Втім єдиною справжньою гарантією безпеки є вступ у НАТО, альтернатив цьому немає.

Про це 24 Каналу сказав політтехнолог, журналіст, офіцер ЗСУ Тарас Березовець. Він наголосив, що ті гарантії безпеки, які запропонували Україні також важливі, але це просто інший формат відносин.

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Це не можна називати підміною понять. Гарантії безпеки бувають різними, зокрема у США є такий тип взаємодії як "ключовий союзник США поза межами НАТО". Такі угоди укладені з Південною Кореєю, Японією, Ізраїлем, – і Сполучені Штати реалізують цю політику у різних форматах, зважаючи на свої інтереси,

– пояснив офіцер ЗСУ.

Наприклад, за Тайвань американці пообіцяли воювати, якщо виникне подібна загроза, а за Єгипет, який також входить до переліку ключових союзників, вони не воюватимуть. При цьому Єгипет є одним із найбільших отримувачів американської військової допомоги, на рівні з Ізраїлем.

Гарантії бувають різними

12 липня Президент України Володимир Зеленський зустрінеться із главою США Джо Байденом, зокрема, аби формалізувати надані гарантії. До того важко сказати, що саме запропонують Україні.

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"Якщо США гарантують надання певного обсягу військової допомоги ключовим союзникам, Україна так само має право розраховувати на це навіть після завершення повномасштабної війни. Тобто може бути отримувачем американської допомоги: як грошової – на закупівлю озброєння, так і прямими постачаннями зброї. Інші держави подібного рівня гарантій безпеки від США не мають", – зауважив Тарас Березовець.

Ще один формат гарантій – надання матеріально-технічної та технологічної допомоги від союзників, як, наприклад, допомога, яку нам надають Туреччина та Німеччина. Рішення про створення військового виробництва в Україні теж може бути гарантіями безпеки.

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