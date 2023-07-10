Кожне слово надзвичайно важливе: якої конкретики чекає Україна від саміту НАТО

У Вільнюсі 11 – 12 липня відбудеться саміт НАТО. Західні журналісти стверджують, що в підсумковому комюніке заходу нібито немає згадки про членство України в НАТО і навіть так званого "швидкого шляху" до Альянсу.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зауважив, що варто дочекатися фінального документа. Адже цей саміт НАТО примітний саме тим, що до останнього тривали баталії, яким чином зафіксувати кожне формулювання в заяві Альянсу щодо членства України. Про це він розповів 24 Каналу.

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Це визначить подальшу долю України

Він зазначив, що, наприклад, "закінчення війни" – це досить абстрактний термін. А велись дискусії щодо можливого вступу нашої країни в Альянс саме після закінчення війни Росії проти України.

Проте "закінчення активної фази війни" – тобто припинення бойових дій – має більше конкретики. Адже це означає, що немає обстрілів, і це можна констатувати, які відсутність бойових дій.

Також припинення гарячої фази війни не означає її закінчення, тому що вона може вестися іншими методами. І стан мира може бути не задекларований протягом багатьох років.

А тому для нас дуже важливим було, якби в документах була зафіксована така фраза, як "припинення активної фази бойових дій". Тому що кожне слово надзвичайно важливе. І саме тому за кожне слово триває вперта боротьба,

– наголосив Мусієнко.

Все це визначати подальшу долю Україні у наступних відносинах з Альянсом.

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Убезпечити від нарікань

Крім того, Україна чекає ще одного важливого рішення від НАТО: щоб країни-учасниці кожна на свій розсуд мали право укладати безпекові двосторонні угоди з Україною.

Ця домовленість потрібна, щоб убезпечити від нарікань, що якісь країни-учасниці Альянсу ухвалюють угоди, не порадившись з НАТО,

– відзначив військовий експерт.

В контексті цього, є примітною новина про те, що концерт Rheinmetall протягом 120 днів збирається збудувати в Україні завод з виробництва броньованої техніки. Ніщо не може пришвидшити дислокування, наприклад, німецької системи IRIS-T, як розміщення таких об'єктів в Україні. Чим більше буде таких об'єктів, тим:

більше зброї буде вироблятися в Україні і ми матимемо швидший доступ до неї;

більше нам поставлять додаткові системи озброєння, тому що зброя буде вироблятися тут і це виробництво буде потребувати певного захисту;

у країн НАТО буде більше віри в те, що Україна встояла та відбулась як держава і в ній можна вкладати в амбітні та ризиковані проєкти.

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Саміт НАТО у Вільнюсі 11 – 12 липня

Генсек НАТО Єнса Столтенберг заявив, що на заході у Вільнюсі нашій державі оголосять пакет рішень, що мають наблизити вступ України до Альянсу. Він зазначив, що пакет складається з трьох складових: