Жорсткі політичні умови від військового блоку, – Жданов про вимоги НАТО до України

Країни НАТО скасували для України вимогу виконання ПДЧ. Натомість наша країна має виконати річну національну програму, яка передбачає певні умови.

Про це сказав військовий експерт Олег Жданов у своєму стрімі, повідомляє 24 Канал. Водночас він зауважив, що НАТО підтвердило подальшу підтримку України.

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Чого досягли на саміті НАТО

Жданов зазначив, що питання термінів вступу України до НАТО є каменем спотикання у позиціях Києва та Північноатлантичного альянсу. Тож саміт підтвердив, що датою щодо прийняття України в НАТО є завершення війни.

Не просто припинення вогню чи активних бойових дій, а після документального оформлення завершення цієї війни – починається процес вступу в НАТО,

– сказав військовий експерт.

Він зауважив, що також вдалося досягти скасування ПДЧ, який передбачав і політичні вимоги від військового блоку. Натомість Україна має виконати річну національну програму.

Жданов про умови вступу України до НАТО: дивіться відео

Які умови НАТО має виконати Україна

Військовий експерт зауважив, що річна національна програма передбачає перші три пункти, що й у ПДЧ, – боротьба з корупцією, максимальна демократизація суспільства та проведення реформ, зокрема, й щодо стандартизації силового блоку України до НАТО.

З чим ми йшли на саміт – те ми й отримали,

– зазначив Жданов.

Водночас, додав він, НАТО продовжить надавати необхідну нелетальну допомогу Україні. Альянс, зокрема, підтверджує, що підтримуватиме нас стільки, скільки буде потрібно.

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