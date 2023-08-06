Гра силою: чи зможе саміт в ОАЕ розставити крапки в зерновій угоді
У Саудівській Аравії 5 серпня стартував саміт щодо миру в Україні. Можливо, унаслідок зустрічі понад 40 світових лідерів вдасться розблокувати зернову угоду.
Таку думку 24 Каналу висловив політолог Юрій Подорожній. За його словами, до чогось на саміті обов'язково домовляться – можливо, укладуть якусь нову угоду.
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"Вважаю, що [має бути] саме така позиція, коли нагрібається кількість країн, які публічно обговорюють ті чи ті питання", – зазначив Подорожній.
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Уже після публічних обговорень можуть початись конкретні перемовини за чийогось посередництва. Але до того важливо максимально посилити позиції України на фронті.
Росія підвищуватиме ставки
"Щодо зернової угоди всі почали грати м'язами – хто кого, показати, хто сильніший. Я не думаю, що росіяни атакуватимуть цивільні кораблі, але підвищуватимуть ставки однозначно", – вважає Подорожній.
Водночас Україна не сидить склавши руки, а відповідає на провокації країни-агресорки. Зокрема, Київ оголосив про військову загрозу в російських портах.
Саміт в ОАЕ: останні новини
- У суботу, 5 серпня, стартував вкрай важливий для України саміт в Саудівській Аравії. На ньому лідери держав з різних континентів нашої планети обговорюватимуть, зокрема, формулу миру, що запропонував президент Володимир Зеленський.
- Росію на саміт не запросили. Ще в грудні 2022 року голова МЗС Сєргєй Лавров сказав, що українська формула миру не подобається Кремлю, тому на її основі переговори не вестимуть.
- Участь Китаю в саміті може бути сигналом готовності переглядати політику щодо Росії та навіть прийняти український варіант встановлення миру у світі.