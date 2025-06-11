Що буде, якщо не зупинити Росію в Україні: головні заяви європейських лідерів із саміту в Одесі

У середу, 11 червня, в Одесі відбувся саміт "Україна – Південно-Східна Європа". У ньому взяли участь українські високопосадовці, а також представники країн Балканського регіону.

Зокрема, Румунії, Сербії, Словенії, Молдови, Болгарії, Хорватії, Греції, Албанії та Північної Македонії. Головні заяви лідерів зібрав 24 Канал.

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Про що заявили на саміті