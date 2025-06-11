Що буде, якщо не зупинити Росію в Україні: головні заяви європейських лідерів із саміту в Одесі
У середу, 11 червня, в Одесі відбувся саміт "Україна – Південно-Східна Європа". У ньому взяли участь українські високопосадовці, а також представники країн Балканського регіону.
Зокрема, Румунії, Сербії, Словенії, Молдови, Болгарії, Хорватії, Греції, Албанії та Північної Македонії. Головні заяви лідерів зібрав 24 Канал.
Дивіться також Лідери Хорватії, Греції та Чорногорії прибули в Одесу на саміт
Про що заявили на саміті
Спікерка парламенту Албанії Еліза Спіропалі заявила про повну підтримку вступу України до ЄС та відзначила прискорення процесів для всіх кандидатів. Росіяни не цікавляться миром. І ми тільки за справедливий мир, що починається від припинення вогню, Міністерка закордонних справ Словенії Таня Файон заявила про солідарність з Україною та необхідність досягнення миру на основі статуту ООН. Вона назвала головним пріоритетом повне й безумовне припинення вогню. Ми також продовжимо підіймати обізнаність про всіх цивільних людей, яких утримують, включно з журналістами, про всіх примусово вивезених дітей, вимагатимемо їх безпечного повернення, Але ми не бачимо з російського боку якоїсь волі запропонувати реальні умови припинення вогню. Вони висувають умови, але вони нагадують нам про темну добу совєтського панування, За словами президентки Молдови, якщо не зупинити Росію в Україні, країна-агресорка не зупиниться навіть на Молдові. Ми маємо підтримати осередок запобігання гібридним загрозам тут, у Одесі. Ми це розглядаємо як частину нашої оборони, Зокрема, йдеться про зупинення незаконних грошових потоків, посилення енергетичного співробітництва та відбудову кібербезпеки спільними зусиллями. За словами Володимира Зеленського, російські військові плани вказують на цей регіон "для створення хаосу" – місто Одеса, а потім до кордону з Молдовою та Румунією. Ми вже бачили це раніше на Балканах, де Росія розпалювала етнічні конфлікти, саботаж і навіть спроби державного перевороту. Ми були свідками спроб маніпулювання громадською думкою в Румунії за участю Москви, Президент Чорногорії Яков Мілатович підкреслив важливість проведення саміту як демонстрацію підтримки України. Він підтримав негайне припинення вогню як "перший крок до тривалого та справедливого миру для України". За словами українського президента, Європа має робити більше для своєї оборони, а США пам'ятати, що дестабілізація в Європі втягувала американських солдатів у руйнівні війни. НАТО скріплює безпекову структуру Європи. І кожна європейська країна має право обирати власний безпековий шлях. Майбутній саміт НАТО повинен це підтвердити, За словами Александара Вучича, Сербія лишається відданою міжнародному праву в питаннях підтримки територіальної цілісності "в межах міжнародно визнаних кордонів". Він висловив сподівання на зростання співробітництва з Україною. Ми маємо заплановані двосторонні перемовини з президентом Зеленським. Думаю, зможемо розв'язати деякі наші питання щодо економічного обороту, Румунський президент Нікушор Дан відреагував на інформацію про нібито призов людей, що воюватимуть на території України. Є певна межа між дезінформацією та свободою слова. Я думаю, що це нова тематика для кожного з нас – як реагувати за короткий проміжок часу і як реагувати на те, коли кількість цієї дезінформації така значуща, Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс запропонував створити транспортний коридор, що з'єднає грецький порт Александруполіс з Одесою через болгарську Варну та румунську Констанцу. Ба більше, проєкт можна запропонувати для фінансування з боку ЄС. Це б включило газові трубопроводи, залізницю, електроенергію. Це був би проєкт, який створить додатковий коридор для України, щоб транспортувати ваші товари набагато швидше через море, Україна готова зробити все для запобігання енергетичній кризі в Придністров'ї, через яку здійснювався тиск на Кишинів і Майю Санду. Непросто, але ми стоїмо поруч з Молдовою і будемо продовжувати, як би нам важко не було, За його словами, нова лінія електропередачі до Румунії є кроком до енергетичної незалежності. Україна працює над створенням обхідного маршруту постачання. Президентка Молдови Майя Санду розповіла про співпрацю з українськими та румунськими спецслужбами, аби протидіяти гібридним випадам Росії, зокрема не допустити втручання країни-агресорки в майбутні парламентські вибори. За її словами, Молдова підготувала понад 160 українських саперів, сприяла транзиту зерна та надала енергетичне обладнання для відновлення української інфраструктури. Ми знаємо, що безпека України – це безпека Молдови. Ми інвестуємо в дороги, залізниці та мости, щоб одного дня вони могли підтримати відновлення, Президент Сербії Александар Вучич заявив, що його країна поглиблює двосторонню співпрацю, але не втручається у справи України. Окрім того, він запропонував допомогу у відбудові, аби чітко продемонструвати українцям підтримку. Я хотів би отримати вашу підтримку, пане президенте Зеленський, щоб ми могли взяти одне або два міста чи один невеликий регіон, який ми могли б відродити, За словами Зеленського, цьогоріч Україна потребує чіткого рішення щодо переговорних кластерів, оскільки виконала всі умови. Блокування прогресу лише "марнує час" для всієї Європи. Ми всі поділяємо однаковий інтерес до розширення ЄС та міцності НАТО. ЄС надає Європі можливість конкурувати на світовому рівні. Без нього європейські країни можуть бути витіснені іншими великими світовими гравцями, Вдячний усім лідерам і партнерам, які зібралися в Одесі на четвертий саміт "Україна – Південно-Східна Європа". Ваша присутність стала чітким і спільним сигналом проти спроб Росії дестабілізувати наш регіон і послабити суверенітет у Європі, За словами Зеленського, такий формат співпраці важливий, його варто розвивати надалі. На порядку денному зустрічі 11 червня – регіональна безпека, стійкість до гібридних загроз, зміцнення торговельних і транспортних мереж, енергетична безпека, розмінування, післявоєнна відбудова, реабілітація, оздоровлення та підтримка військовослужбовців, дітей і ветеранів.
Албанія підтримала євроінтеграцію України
– додала вона.
Словенія заявила про солідарність з Україною
– наголосила Файон.
Російські ультиматуми нагадують про темну добу панування СРСР, – прем'єр Болгарії
– сказав політик.
Росія не зупиниться на Молдові, якщо не зупинити її в Україні, – Санду
– заявила Мая Санду.
Росія планує захопити Одесу, а потім вийти до кордону з Молдовою та Румунією, – Зеленський
– зазначив президент.
Чорногорія підтримала негайне припинення вогню
Зеленський прокоментував майбутній саміт НАТО
– додав Володимир Зеленський.
Вучич і Зеленський домовились про двосторонні перемовини
– зазначив Вучич.
Президент Румунії відреагував на дезінформацію про призов
– наголосив він.
Прем'єр Греції пропонує створити транспортний коридор з Одеси
– наголосив Міцотакіс.
Зеленський про російський тиск на Молдову
– сказав Зеленський.
Лідерка Молдови заявила про співпрацю спецслужб
– сказала Майя Санду.
Президент Сербії пропонує допомогу у відбудові
– сказав він.
– заявив він.
Зеленський подякував лідерам за участь
– зазначив український президент.
Спікерка парламенту Албанії Еліза Спіропалі заявила про повну підтримку вступу України до ЄС та відзначила прискорення процесів для всіх кандидатів.
Росіяни не цікавляться миром. І ми тільки за справедливий мир, що починається від припинення вогню,
Міністерка закордонних справ Словенії Таня Файон заявила про солідарність з Україною та необхідність досягнення миру на основі статуту ООН. Вона назвала головним пріоритетом повне й безумовне припинення вогню.
Ми також продовжимо підіймати обізнаність про всіх цивільних людей, яких утримують, включно з журналістами, про всіх примусово вивезених дітей, вимагатимемо їх безпечного повернення,
Але ми не бачимо з російського боку якоїсь волі запропонувати реальні умови припинення вогню. Вони висувають умови, але вони нагадують нам про темну добу совєтського панування,
За словами президентки Молдови, якщо не зупинити Росію в Україні, країна-агресорка не зупиниться навіть на Молдові.
Ми маємо підтримати осередок запобігання гібридним загрозам тут, у Одесі. Ми це розглядаємо як частину нашої оборони,
Зокрема, йдеться про зупинення незаконних грошових потоків, посилення енергетичного співробітництва та відбудову кібербезпеки спільними зусиллями.
За словами Володимира Зеленського, російські військові плани вказують на цей регіон "для створення хаосу" – місто Одеса, а потім до кордону з Молдовою та Румунією.
Ми вже бачили це раніше на Балканах, де Росія розпалювала етнічні конфлікти, саботаж і навіть спроби державного перевороту. Ми були свідками спроб маніпулювання громадською думкою в Румунії за участю Москви,
Президент Чорногорії Яков Мілатович підкреслив важливість проведення саміту як демонстрацію підтримки України. Він підтримав негайне припинення вогню як "перший крок до тривалого та справедливого миру для України".
За словами українського президента, Європа має робити більше для своєї оборони, а США пам'ятати, що дестабілізація в Європі втягувала американських солдатів у руйнівні війни.
НАТО скріплює безпекову структуру Європи. І кожна європейська країна має право обирати власний безпековий шлях. Майбутній саміт НАТО повинен це підтвердити,
За словами Александара Вучича, Сербія лишається відданою міжнародному праву в питаннях підтримки територіальної цілісності "в межах міжнародно визнаних кордонів".
Він висловив сподівання на зростання співробітництва з Україною.
Ми маємо заплановані двосторонні перемовини з президентом Зеленським. Думаю, зможемо розв'язати деякі наші питання щодо економічного обороту,
Румунський президент Нікушор Дан відреагував на інформацію про нібито призов людей, що воюватимуть на території України.
Є певна межа між дезінформацією та свободою слова. Я думаю, що це нова тематика для кожного з нас – як реагувати за короткий проміжок часу і як реагувати на те, коли кількість цієї дезінформації така значуща,
Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс запропонував створити транспортний коридор, що з'єднає грецький порт Александруполіс з Одесою через болгарську Варну та румунську Констанцу. Ба більше, проєкт можна запропонувати для фінансування з боку ЄС.
Це б включило газові трубопроводи, залізницю, електроенергію. Це був би проєкт, який створить додатковий коридор для України, щоб транспортувати ваші товари набагато швидше через море,
Україна готова зробити все для запобігання енергетичній кризі в Придністров'ї, через яку здійснювався тиск на Кишинів і Майю Санду.
Непросто, але ми стоїмо поруч з Молдовою і будемо продовжувати, як би нам важко не було,
За його словами, нова лінія електропередачі до Румунії є кроком до енергетичної незалежності. Україна працює над створенням обхідного маршруту постачання.
Президентка Молдови Майя Санду розповіла про співпрацю з українськими та румунськими спецслужбами, аби протидіяти гібридним випадам Росії, зокрема не допустити втручання країни-агресорки в майбутні парламентські вибори.
За її словами, Молдова підготувала понад 160 українських саперів, сприяла транзиту зерна та надала енергетичне обладнання для відновлення української інфраструктури.
Ми знаємо, що безпека України – це безпека Молдови. Ми інвестуємо в дороги, залізниці та мости, щоб одного дня вони могли підтримати відновлення,
Президент Сербії Александар Вучич заявив, що його країна поглиблює двосторонню співпрацю, але не втручається у справи України. Окрім того, він запропонував допомогу у відбудові, аби чітко продемонструвати українцям підтримку.
Я хотів би отримати вашу підтримку, пане президенте Зеленський, щоб ми могли взяти одне або два міста чи один невеликий регіон, який ми могли б відродити,
За словами Зеленського, цьогоріч Україна потребує чіткого рішення щодо переговорних кластерів, оскільки виконала всі умови. Блокування прогресу лише "марнує час" для всієї Європи.
Ми всі поділяємо однаковий інтерес до розширення ЄС та міцності НАТО. ЄС надає Європі можливість конкурувати на світовому рівні. Без нього європейські країни можуть бути витіснені іншими великими світовими гравцями,
Вдячний усім лідерам і партнерам, які зібралися в Одесі на четвертий саміт "Україна – Південно-Східна Європа". Ваша присутність стала чітким і спільним сигналом проти спроб Росії дестабілізувати наш регіон і послабити суверенітет у Європі,
За словами Зеленського, такий формат співпраці важливий, його варто розвивати надалі.
На порядку денному зустрічі 11 червня – регіональна безпека, стійкість до гібридних загроз, зміцнення торговельних і транспортних мереж, енергетична безпека, розмінування, післявоєнна відбудова, реабілітація, оздоровлення та підтримка військовослужбовців, дітей і ветеранів.