Швейцарія прийме саміт на рівні президентів щодо формули миру: які країни прагне бачити Київ
Президентка Швейцарії заявила, що її країна готова організувати саміт лідерів держав щодо формули миру Володимира Зеленського. Віола Амгерд запевнила, що Берн підтримує процес миру.
Лідерка Швейцарії заявила про це під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським за результатами їхніх переговорів. Адже 15 січня президент України перебуває з офіційним візитом у Швейцарії, пише 24 Канал.
Дивіться також Не потрібно нічого нового: політолог пояснив, як відбувається робота над Формулою миру
Що відомо про заяву Швейцарії
Швейцарія була б готова організувати конференцію. Ми домовилися, що ми поглиблено будемо займатися цим питанням, щоб процес миру був успішний,
– запевнила президентка Швейцарії.
За її словами, групи з України та Швейцарії одразу почнуть цим займатись. І Берн вже призначив людину, яка буде працювати над цим.
Які країни Україна прагне бачити на саміті
Володимир Зеленський розповів, які країни Київ хотів би залучити до саміту щодо формули миру.
За словами президента, Україна відкрита щодо всіх країн світу, які поважають наш суверенітет та територіальну цілісність.
Ми б хотіли, щоб країни Global South (Глобального Півдня – 24 Канал) обов'язково були присутні,
– заявив президент України.
Він додав, що на зустрічах радників, зокрема, під час останньої у Давосі, було 83 країни. За словами президента, важливо, щоб лідери цих країн були на саміті.
"Для нас дуже важливо показати, що увесь світ проти агресії Росії, увесь світ за те, щоб був справедливий мир", – запевнив Зеленський.
Президент додав, що, якщо країни хочуть, щоб закінчилась війна, то підтримуватимуть український план.
Коротко про зустріч радників у Давосі
- Зустріч радників країн щодо української формули миру пройшла у Давосі 14 січня. У ній взяли участь 83 делегації. Включно з 18 партнерами з Азії та 12 – з Африки. Серед учасників Глобального Півдня були представники з Бразилії та Південної Африки.
- Європейський високопосадовець розповів, що ЄС підтвердив свою підтримку принципів мирного плану Зеленського з десяти пунктів і свою прихильність продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Окрім того, це відбулось з упевненістю, що наступна Європейська рада прийме необхідне рішення щодо пакета економічної підтримки в розмірі 50 мільярдів євро.
- Тоді ж він розповів, що Україна запропонувала найближчим часом провести мирний саміт на рівні лідерів, спираючись на підготовчу роботу за останній рік.
- Видання Bloomberg написало, що зустріч радників з національної безпеки у Давосі завершилася без чіткого плану щодо досягнення миру в Україні. Саме тому, мовляв, ймовірність проведення саміту на рівні глав держав знижується.
- За даними журналістів видання, Київ сподівався, що зустріч допоможе узгодити підтримку мирного плану серед країн Глобального Півдня. Адже багато з них не бажали підтримувати Київ від початку вторгнення Росії.