Чекати доведеться ще багатьох: самотній Путін тинявся кімнатою для зустрічі з лідером Єгипту

В межах саміту Росія — Африка Владіміра Путіна чекало нове приниження. Цього разу у дуже незручній ситуації диктатор опинився через президента Єгипту.

Це вже не вперше цьогоріч, коли Путін чекає на лідерів різних країн. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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На Путіна чекають довгі очікування

Владімір Путін особисто мав зустрітись з лідером Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі. Однак у зазначений час останнього там не було. Самотній Путін натомість розглядав кімнату очікування, поправляв олівці на столах і звіряв час.

Путін змушував себе чекати і королеву Британії, і Папу Римського. Але це звичайне "трамвайне хамство". Це дрібний "гопник", який дорвався до влади,

— зазначив Ігор Яковенко.

І хоч Путін хотів показати, начебто, хто тут "головний", запізнюючись до королеви Єлизавети, довів, що він дозволяє собі порушувати правила, які йому заманеться.

Однак на саміті в Росії ситуація була трохи іншою.

"Зараз вже чекає він. І це не перший лідер держави, якого він чекає. Йому тепер доведеться чекати багатьох", – наголосив журналіст.

Ігор Яковенко про довге очікування Путіна: дивитись відео

Саміт Росія – Африка: що відомо