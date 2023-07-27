Путін вирішив підкупити Африку після блокування "зернової угоди": що він пропонує

Путін на саміті "Росія – Африка" пообіцяв африканським країнам до 50 тисяч тонн зерна замість українського. Він заявив, що Росія здатна замістити українське зерно.

У Санкт-Петербурзі відбувся саміт "Росія – Африка", який бойкотують більшість африканських лідерів. Але Путін не здається – диктатор вирішив підкупити зерном країни Африки, які взяли участь у саміті.

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Росія пропонує Африці "своє" зерно

Диктатор заявив, що Росія готова поставити до країн Африки 20 – 50 тисяч тонн зерна безоплатно, щоб замістити українські постачання після розриву "зернової угоди".

Ми готові у найближчі три-чотири місяці безоплатно надати Буркіна-Фасо, Малі, Сомалі, ЦАР, Еритреї по 25–50 тисяч тонн зерна. Забезпечимо і безкоштовну доставку споживачам,

– заявив Путін.

При цьому він додав, що Росія в змозі замістити українське зерно і на комерційній основі.

Він також цинічно заявив, що це нібито країни Заходу чинять перешкоди постачанню зерна та добрив, а не Росія. Хоч саме Путін заблокував дію зернової ініціативи й тепер Україна не може експортувати продовольство, зокрема і в країни Африки, які конче цього потребують.

Путін цинічно збирається продавати крадене в Україні зерно

Росія, як і торік, нахабно збирає врожай на окупованих територіях України та намагається його продавати. За даними NASA Harvest, лише за 2022 рік росіяни зібрали на Півдні України пшениці на понад 1 мільярд доларів.

Раніше в Інституті вивчення війни припустили, що Росія умисно нищить зернову інфраструктуру України та блокує країну Чорному морі, щоб ізолювати. Адже це відкриє окупантам експорт вкраденого українського зерна з окупованих Росією територій, яке наразі ніхто не хоче купувати.

Наразі російські загарбники продовжують вивозити зерно з окупованих територій. Зокрема через Маріуполь щодня проїжджають автівки з десятками тонн украденого збіжжя.