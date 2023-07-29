Великий фейл: політолог проаналізував саміт "Росія – Африка"

У російському Санкт-Петербурзі пройшов саміт "Росія – Африка". Та його організація – це повний фейл країни-агресорки.

Про це 24 Каналу заявив політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко. Він зауважив, що брати у заході участь відмовилася більшість лідерів держав Африки.

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Особливо, після того, як росіяни почали обстрілювати Одещину, зокрема, портову інфраструктуру України й внаслідок цього вартість пшениці на біржі зросла на понад 13%.

Тобто, усі навіть в Африці та на інших континентах розуміють, що Путін збожеволів. Він чомусь подумав, що тут буде "збирати жебраків, буде їм дарувати зерно як золото". Нібито він є очільником якогось "неорадянського союзу",

– зауважив Чаленко.

Саме таке ставлення до африканських країн має російський диктатор – нібито нині середина 20 століття. На саміті відчувалося обурення лідерів країн Африки, які туди приїхали. Хоча воно було ще й до самого саміту. Адже Кенія вихід Росії із зернової угоди назвала "ударом в спину".

Аналіз саміту "Росія – Африка": дивіться відео

Спочатку зірвати, а потім запропонувати

Володимир Путін сам зірвав зернову угоду, а потім запропонував країнам Африки своє зерно безоплатно. Однак президент ПАР Сиріл Рамафоса закликав російського диктатора відновити зернову угоду.

Така заява Рамафоси, на думку політолога, показала, що кожен крок Путіна приводить до погіршення – так бункерний дід просто "стріляє" собі в ногу або не лише ногу.

"Це реально російська рулетка безпосередньо для кремлівського керівництва", – наголосив голова Центру аналізу та стратегій.

Однак зрозуміло, що все це відбувається не просто через фейли Росії, але й через те, що Африка сама по собі стає більш активним учасником геополітичних світових процесів. З нею спілкуються різні сторони, зокрема, Україна. Українська сторона все більше доносить до африканських країн свою позицію – обговорюються не лише поставки зерна, але й мирний план України.

Це дійсно повний фейл не лише для Путіна, але й для Лавруши (міністра закордонних справ Росії – 24 Канал), Пєскова, для всіх їхніх пропагандистів, які хоча б якось намагаються витиснути позитив, але в них цього не виходить,

– сказав Ігор Чаленко.

Про "мир" заговорив неспроста

Російський диктатор на саміті заявив, що Росія ніколи "не відмовлялася від переговорів" і "готова до продовження діалогу". Говорив Путін і про те, що країна-агресорка буцімто готова шукати "шляхи мирного врегулювання" ситуації щодо війни в Україні.

Та цей виступ бункерного діда перед країнами Африки "про мир" спрямований на те, аби розмити дійсно логічні мирні ініціативи Києва, які підтримує цивілізований світ.

Росія використовувала африканські країни, наприклад, для посилення своєї позиції в Генасамблеї ООН. Однак, зважаючи на динаміку їхнього голосування, позиція країни-агресорки слабшала. Нині Африка має більш відсторонену позицію.

"Путін намагається хоч трошечки витиснути з нинішніх можливостей все, що реальне. Переконаний, що навіть у того ж Пригожина більше шансів домовитися з африканськими країнами, ніж у Путіна. Його в Африці поважають набагато більше, ніж Путіна", – зауважив політолог.

Саміт "Росія – Африка": новини