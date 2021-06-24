Небезпечне відхилення від політики санкцій, – Кулеба

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що ідея проведення саміту між Євросоюзом та Росією є відхиленням від санкцій. Ба більше, він переконаний, що це відхилення небезпечне.

Очільник МЗС України прокоментував нещодавню заяву світових лідерів про ідею саміту Євросоюзу з Росією. Це відбулось на брифінгу в Брюсселі.

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Дмитро Кулеба прокоментував ідею саміту Євросоюзу та Росії

Очільник МЗС України розповів, що на зустрічі з представником ЄС із зовнішньої політики Жозепом Боррелем він доніс стурбованість щодо інформації про плани відновити саміти між Росією та ЄС. Це трапилось у рамках візиту очільників МЗС Асоційованого тріо до Брюсселя.

Ініціатива відновити саміт з Росією без прогресу з російської сторони буде небезпечним відхиленням від політики санкцій ЄС,

– заявив Кулеба.

Окрім того, це може тільки підірвати політику невизнання і ефективність режиму санкцій. Також це може "відбити бажання у Росії імплементувати мінські угоди", що є ще більш небезпечним.

До речі, Дмитро Кулеба пригадав, що між Росією та Євросоюзом саміти припинились у 2014 році на тлі збройної агресії Росії проти України.

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