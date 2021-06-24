Небезпечне відхилення від політики санкцій, – Кулеба

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що ідея проведення саміту між Євросоюзом та Росією є відхиленням від санкцій. Ба більше, він переконаний, що це відхилення небезпечне.
Очільник МЗС України прокоментував нещодавню заяву світових лідерів про ідею саміту Євросоюзу з Росією. Це відбулось на брифінгу в Брюсселі.
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Дмитро Кулеба прокоментував ідею саміту Євросоюзу та Росії
Очільник МЗС України розповів, що на зустрічі з представником ЄС із зовнішньої політики Жозепом Боррелем він доніс стурбованість щодо інформації про плани відновити саміти між Росією та ЄС. Це трапилось у рамках візиту очільників МЗС Асоційованого тріо до Брюсселя.
Ініціатива відновити саміт з Росією без прогресу з російської сторони буде небезпечним відхиленням від політики санкцій ЄС,
– заявив Кулеба.
Окрім того, це може тільки підірвати політику невизнання і ефективність режиму санкцій. Також це може "відбити бажання у Росії імплементувати мінські угоди", що є ще більш небезпечним.
До речі, Дмитро Кулеба пригадав, що між Росією та Євросоюзом саміти припинились у 2014 році на тлі збройної агресії Росії проти України.
Ідея саміту між Євросоюзом та Росією: що відомо
- 23 червня газета Financial Times заявила, що Ангела Меркель запропонувала запросити Володимира Путіна на саміт ЄС. До речі, Еммануель Макрон підтримав цю ідею.
- 24 червня канцлерка Німеччини Ангела Меркель виступила перед німецькими депутатами у Бундестазі. Вона заявила, що підтримує прямі контакти Євросоюзу з Росією та її президентом. Мовляв, це потрібно для того, аби покращити відносини.
- Перед тим 22 червня вона зателефонувала очільнику Кремля Володимиру Путіну.
- До речі, раніше Меркель запропонувала очільника Кремля запросити на саміт глав держав Євросоюзу. Він пройде вже 24 – 25 червня.