Подоляк назвав найскладніше питання на полях саміту в Саудівській Аравії

В Саудівській Аравії 5 – 6 серпня відбувся саміт, присвячений мирному плану України. Михайло Подоляк заявив, що не всі країни розуміють, що Росія має залишити територію України.

Радник глави Офісу Президента сказав у ефірі "Свобода. Ранок", що деякі держави думають по-іншому. До речі, варто зауважити, що ЗМІ писали про те, що учасники саміту домовились про те, що повага до територіальної цілісності та суверенітету України має бути основою будь-якої мирної угоди, а також пріоритетом Статуту ООН, пише 24 Канал.

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Що було найважчим на саміті в Джидді

Найскладніше завжди обговорення питання, що Росія має залишити територію України. Деякі країни, не усі безумовно, які займають проукраїнську позицію з початку цієї війни усе чітко розуміють, а деякі країни продовжують думати, що це питання територіальних якихось нюансів. Мається на увазі, що Росія атакує територію заради цієї території – мова про схід України. Залишити щось Росії, хоча би маленький клаптик – це буде означати, що війна просто перенесена на наступні етапи,

– пояснив радник Андрія Єрмака.

За його словами, деякі країни не глибоко розуміються на цій війні та продовжують вважати Росію спроможною проводити масштабні воєнні кампанії.

"Складно пояснити, що якщо ми хочемо фіналізувати саме війну, знайти її фінал, то тоді Росія має програти. Якщо ми хочемо продовжувати війну, і таким чином максимально дискредитувати міжнародне право, то тоді треба про щось домовлятись з Росією", – запевнив Подоляк.

Він уточнив, що не всі це розуміють, проте це найбільш складні питання.

Подоляк прокоментував обхід санкцій Росією

"Щодо санкцій: ніхто ж вам не буде казати, що допомагає Росії обходити певні санкції. Це преміальний сегмент, ми отримуємо набагато більше доходу з ось цього обходу санкцій, ніж ми отримували дохід, коли напряму торгували з Росією. Це складно, тому що ніхто це не визнає, але ці теми також присутні при обговореннях", – пояснив радник глави ОП.

Він зазначив, що для донесення позиції України потрібно багато зустрічей. Причому мовиться не тільки про публічні обговорення, а й про двосторонні зустрічі.

Михайло Подоляк запевнив, що треба пояснювати, що ця війна ламає міжнародні правила як такі. Окрім того, якщо її правильно не фіналізувати, то вона призведе до трагедійних наслідків для всього світу в цілому.

Саміт в Саудівській Аравії щодо мирного плану України: коротко