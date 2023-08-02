Не готова говорити по-людськи: США про те, чому саміт у Саудівській Аравії буде без Росії

На серпневий саміт у Саудівській Аравії Росію не запросили. У Держдепі США, намагаючись пояснити російську відсутність, процитували Зеленського.

На саміті у Саудівській Аравії майже 30 країн зустрінуться, аби обговорити мирний план України. Серед запрошених – країни ЄС, США, а також Індія, Бразилія, Індонезія, Єгипет, Мексика, Чилі та Замбія. У Держдепі пояснили, чому головної винуватиці світової кризи – Росії – не буде на цій зустрічі, інформує 24 Канал.

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Росія не знає справжньої дипломатії

Росію не запросили на форум. Речник Держдепу Метью Міллер пояснив це неготовністю Москви провадити цивілізовані переговори. При цьому він послався на слова українського лідера.

Володимир Зеленський у свою чергу неодноразово повторював, що готовий говорити з Росією лише тоді, коли вона буде налаштована на справжню дипломатію.

Москва завжди ігнорувала "кроки назустріч"

Міллер наголосив, що Росія ще до війни мала сумнівну дипломатичну репутацію. Розмовляти і домовлятися – це не про неї. А готувати агресію проти сусіда – це те, що Москва вміє найкраще.

Речник Держдепу згадав, що перед війною і Вашингтон, і Київ чітко заявляли про готовність обговорити усі занепокоєння Росії щодо її власної безпеки, проте Москва ігнорувала можливість висловити свої претензії у дипломатичний спосіб.

Ми вважаємо важливим, аби світ дізнався від самої України про ті жахіття, які зробила з нею Росія,

– підкреслив Міллер.

Усі мають почути, як Росія порушила український сувернітет, додав він.

Слід також зауважити, що на саміті в Саудівській Аравії будуть обговорювати мирний план Зеленського, який передбачає повернення окупованих територій. Це ще одна з можливих причин відсутності Росії на цьому саміті. Адже вона досі витає у мріях узаконити за собою вже окуповані території.

Саміт у Саудівській Аравії: що відомо