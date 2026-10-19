Без Києва не обійтися: у Кремлі висловилися про можливий саміт за участю Путіна, Сі і Трампа

У Кремлі підтвердили, що обговорювали з президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном можливість тристоронньої зустрічі з Володимиром Путіним під час саміту АТЕС у Китаї 18 – 19 листопада. Однак конкретних домовленостей поки немає.

На брифінгу речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що сторони лише згадували про таку можливість, але не обговорювали ані організацію зустрічі, ані її порядок денний.

Що у Путіна кажуть про ймовірний саміт з Сі і Трампом?

Предметних пропозицій або домовленостей щодо самої зустрічі та її можливого змісту не було,

– заявив чиновник.

Пєсков також наголосив, що остаточне врегулювання війни в Україні неможливе без участі представників Києва, готових узяти на себе відповідальність.

За його словами, США продовжують посередницькі зусилля для досягнення миру, які Москва високо цінує.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо підтвердив обговорення можливої зустрічі Дональда Трампа, Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна. За його словами, президент прагне завершити війну Росії проти України, а США побоюються її ескалації та поширення на інші країни.

Що цьому передувало?

The Wall Street Journal написав, що Росія пропонує провести в листопаді тристоронню зустріч Дональда Трампа, Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна для обговорення війни проти України.

Президента України Володимира Зеленського на переговори не планують запрошувати.

За даними видання, Путін може скористатися потеплінням відносин із Трампом, щоб вплинути на майбутнє України без її участі. Такий саміт викликав би занепокоєння в Києві та Європі.