Україна у ЄС та НАТО: країни Північної Європи зробили доленосну заяву

Країни Північної Європи підтримали членство України в Євросоюзі та НАТО. Про це мовиться у заяві саміту Україна – Північна Європа.

Вступ України до НАТО та ЄС підтримують Данія, Ісландія, Норвегія, Фінляндія та Швеція. Прем'єр-міністри країн зробили відповідну заяву під час саміту, який відбувся у Фінляндії.

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У заяві мовиться, що майбутнє України – у євроатлантичній родині. ЄС вже визнав європейську перспективу України, надавши їй статус країни-кандидатки.

Країни Північної Європи – члени ЄС рішуче підтримуватимуть Україну в її зусиллях із реалізації процесу реформування та у виконанні вимог, необхідних для якнайшвидшого початку переговорів про вступ, а також очікують на звіт Єврокомісії до кінця 2023 року,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, у заяві мовилося про НАТО. Наголосили, що Україна має право самостійно обирати заходи безпеки. Ще під час саміту Альянсу у 2008 році союзники погодилися, що Україна долучиться до НАТО. Країни Північної Європи – члени НАТО продовжуватимуть підтримувати Україну на її шляху до НАТО.

Від кого залежить членство України у НАТО

Дмитро Кулеба заявив, що рішення про членство України в НАТО залежить від 4 країн, які входять до Альянсу. Глава МЗС України наголосив: одна з цих країн – особливо велика і важлива у НАТО. Водночас одна з цих країн вже "почала хитатися" з приводу членства України в Альянсі.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський заявив, що найкращі гарантії безпеки для України – це НАТО, та додав, що Альянс – це про захист, а не про наступ, і наша держава також хотіла б бути захищеною.

"Остання наша зустріч з Єнсом Столтенбергом (генеральний секретар НАТО – 24 Канал) була краща за всі інші. Я йому дуже вдячний. Але знову ж таки – це союзне рішення", – заявив глава держави.

За його словами, якби рішення про вступ в НАТО залежало від Столтенберга, то Україна вже була б в Альянсі.