Саміт у Вашингтоні: глава МЗС Латвії розповів, чи отримає Україна запрошення у НАТО

Саміт НАТО у Вашингтоні відбудеться 9 – 11 липня 2024 року. Україну, звісно ж, цікавить, чи отримає наша держава на цій зустрічі запрошення стати членом НАТО.

Очільник МЗС Латвії Кріш'яніс Каріньш, який претендує на посаду генсека НАТО, розповів, чи запросять Україну в НАТО на саміті у 2024 році. Повне інтерв'ю із ним читайте на 24 Каналі.

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Чи покличуть Україну в НАТО в 2024 році

Ми вже вирішили у Вільнюсі й всі погодилися, що, коли будуть відповідні умови, Україна стане частиною НАТО. Тому я не думаю, що нам потрібно додатково це обговорювати. Ми вже все вирішили. Тепер ми повинні працювати над нашими конкретними кроками,

– пояснив Каріньш.

За його словами, тепер стоїть питання про те, що може зробити НАТО. Зараз окремі країни-члени надають військову допомогу Україні, але "можливо, як Альянс ми могли б робити це більш ефективно".

Що потрібно для вступу України в НАТО

"Кожна країна, яка подає заявку на вступ до НАТО, повинна відповідати вимогам, що стосуються оперативної сумісності, процедур і законотворчості. Ми повинні визначити, як ми можемо сприяти готовності України до вступу, коли настане відповідний момент", – говорить чиновник.

Щоб вступити в Альянс, має бути взаємодія між Україною і НАТО. Це слід розглянути на саміті у Вашингтоні, вважає Каріньш. Треба зосередитися на конкретних кроках, які можна реалізувати вже сьогодні.

Ми вже визначили, що буде далі, зараз настав час конкретизувати дії, які допоможуть досягти цієї мети,

– підсумував він перспективи вступу до НАТО.

Раніше Єнс Столтенберг пояснив, чому Захід підтримує Україну.