Угорщина наклала вето на виділення 50 мільярдів євро: коли ЄС відновить переговори
Джерело:Reuters
Європейський Союз не зміг ухвалити рішення щодо виділення 50 мільярдів євро фінансової допомоги. Відновити дискусії щодо цього планують на початку 2024 року.
Вето на ухвалення бюджетного рішення ЄС, яке включало б середньострокову програму допомоги Україні, заблокувала Угорщина. Втім, у ЄС запевняють, що мають "інструменти" для ухвалення позитивного рішення.
Важливо ЄС відкриває переговори про вступ з Україною та Молдовою
ЄС повернуться до переговорів на позачерговій зустрічі
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте повідомив, що ЄС повернеться до дискусій щодо виділення 50 мільярдів євро на фінансову допомогу для України у січні 2024 року. Він додав, що обговорення відбудеться у рамках позачергової зустрічі – саміті ЄС.
Рютте додав, що 25 країн виступили за виділення допомоги й лише Угорщина була проти цього рішення. Водночас прем'єр Нідерландів запевняє, що Україна отримає фінансування.
Ми домовилися з 26 країнами, окрім Угорщини. Я впевнений, що ми зможемо укласти угоду на початку наступного року, ми думаємо про кінець січня. У нас все ще є час. За ці кілька тижнів у України не закінчаться гроші,
– заявив Рютте.
Президент Європейської Ради Шарль Мішель після завершення дискусій запевнив, що країни ЄС зможуть погодити виділення 50 мільярдів євро під час позачергового саміту ЄС у січні. Він наголосив, що країни ЄС здатні ухвалювати одностайні рішення, й додав – для цього лідери мають "різні інструменти".
Мішель також наголосив, що Україна зможе отримати фінансування і ЄС виконає свою політичну обіцянку.
"У нас є інструменти для того, щоби гарантувати, що Україна може розраховувати на нашу підтримку, є сильна політична воля 26 лідерів ухвалити цей "мегапакет". І це – сигнал, який ми хочемо надіслати Україні", – наголосив Мішель.
Саміт ЄС: які перші результати
- У Брюсселі 14 – 15 грудня проходить саміт країн Європейського Союзу. Одним з найголовніших питань зустрічі було рішення про початок переговорів про вступ України. До слова, лідери ЄС погодили історичне рішення й Володимир Зеленський вже подякував за підтримку. Він назвав це "перемогою, яка мотивує, надихає та зміцнює".
- Окрім того, у ЄС також ухвалили рішення про початок переговорів про вступ Молдови до ЄС, а також надали Грузії статус члена-кандидата. Президент України вже провів переговори з Майєю Санду та Саломе Зурабішвілі й привітав їх з історичним рішенням ЄС.
- У перший день саміту лідери ЄС також погодили 12-й пакет санкцій проти Росії. За попередньою інформацією, обмеження стосуватимуться хімікатів, літієвих батарей, термостатів, а також двигунів і сервомоторів для безпілотників, які ворог виготовляє для атак України. Дія санкцій також поширюватиметься на різні метали. Ба більше, ЄС має прописати у пакеті інструменти, які допоможуть боротися з обходом санкцій.