Зеленський має прибути на саміт Європейської ради в Брюсселі, – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський може поїхати на саміт Європейської Ради, що проходитиме в Брюсселі 26–27 червня. На заході мають обговорити подальшу підтримку зусиль ЄС для миру в Україні.

Про це пише 24 Канал з посиланням на джерела РБК-Україна в Євросоюзі.

Дивіться також Росія готує військові операції на території Європи, – Зеленський

Зеленський може обговорити з партнерами подальші кроки для підтримки

Президент планує візит до Брюсселя, якщо дозволятиме робочий графік. Точно не відомо, чи відвідає Зеленський саміт європейських партнерів.

Під час зустрічі члени Європейської Ради мають розглянути свої "звичні напрямки роботи". Серед нагальних проблем Європа бачить і війну в Україні, тому готова долучатися до встановлення миру.

Такі зусилля мали місце. Ми знаємо, що ці зусилля не втілилися в щось конкретне. Ми знаємо, що Росія відмовляється зробити крок у напрямку до припинення вогню. Це не стосується України, і важливо, щоб сигнал про підтримку, а також обговорення цих зусиль, включав підтримку з боку США, як ми це називаємо, і щоб мета досягнення стійкого миру отримала підтримку,

– зазначив співрозмовник видання.

На саміті планують розглянути також питання підтримки України, зокрема надання нової частини фінансової та військової допомоги. Серед іншого, Рада знову розгляне процес вступу України до ЄС.

Члени Ради хочуть порушити питання про інструменти, щоб змусити Росію все ж рухатися до реальних переговорів і завершення війни. Джерело каже, що цього можна досягти не лише за допомогою санкцій, хоча 18 пакет обмежень для Росії готується.

Ми очікуємо, що після обговорення ми зможемо затвердити його в Раді. Також є питання продовження дії чинних санкцій, і ми сподіваємося, що це також буде вирішено після цього саміту Європейської Ради. Тепер, звичайно, ви запитаєте, чи ці висновки будуть затверджені 26 чи 27 країнами,

– сказав представник ЄС.

Для хорошого результату саміту, його висновки мають затвердити всі 27 країн. Але в Європейській Раді знають про сталу позицію Угорщини щодо України, тому очікується, що позитивні рішення ухвалять 26 лідерів.

Нагадаємо, 23 червня Володимир Зеленський прибув до Лондона. Під час візиту президент України має зустрітися з Королем Чарльзом ІІІ, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та спікерами парламенту. серед тем, які планується обговорити, є посилення захисту України та тиск на Росію.