Є позитивні зрушення: про що говорять у кулуарах брюссельського саміту

У Брюсселі проводять саміт Європейської ради. На засіданні лідерів ЄС онлайн виступив Президент України Володимир Зеленський.

Тим часом у кулуарах саміту було занепокоєння. Мовляв, чому виступ Зеленського був саме в онлайн форматі, а глава української держави особисто не приїхав на саміт. Ведучий 24 Каналу Олексій Печій розказав більше про те, про що говорять європейські політики.

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Лідери Європейського Союзу розпочали своє засідання із питання про європейський бюджет. Нині бюджет, який діє в ЄС, ухвалили ще у 2020 році на період з 2021-го по 2027-й роки. Відповідно, допомога для України у розмірі 50 мільярдів євро має бути у ньому закладена. Тому питання бюджету треба глобально переглянути.

На саміті розв'язується не лише питання щодо України, але й питання, які стосуються країн ЄС.

Про що говорять у кулуарах

У кулуарах саміту непублічно говорять, що позиція багатьох лідерів ЄС стає позитивнішою щодо ухвалення допомоги Україні. Водночас залишаються сумніви щодо її формату.

Напередодні саміту голова Європейської ради Шарль Мішель оприлюднив лист-звернення до лідерів країн ЄС. Він закликав до компромісу та пошуку адекватних дебатів.

Під час проведення саміту Європейської ради стало відомо про те, що Угорщина – не єдина країна ЄС, яка ставить під сумнів швидкий процес початку переговорів щодо вступу України до ЄС. Також мовиться про Австрію, Бельгію, Кіпр, Хорватію та Італію. А ще – про Грецію, Словенію та Словаччину.

Ці країни на саміті міністрів закордонних справ відзначили, що, мовляв, важливо, аби був збалансований підхід, однакові стандарти та критерії до всіх країн-кандидатів до вступу в Євросоюз. Тому є певний натяк на те, що поруч з Україною варто розглянути й питання щодо початку переговорів із Боснією і Герцеговиною.

Ця країна дуже активно фігурує у всіх виступах європейських політиків. Мовляв, якщо розширювати Європейський Союз, то треба долучати Молдову, Грузію, Західні Балкани, а також Боснію і Герцеговину.

Україна попереду

Тим часом міністри визнають, що Україна нині виконала близько 80% вимог для першого кроку – початку переговорів про вступ. А Боснія і Герцеговина – приблизно 20%. Через це виникає певна дилема. З одного боку європейські політики виступають за однакові підходи та ухвалення рішення "єдиним пакетом", а з іншого боку – визнають, що є велика розбіжність щодо прогресу країн.

Подейкують, що саміт може не завершитися 15 грудня. Припускають, що його можуть продовжити щонайменше до 16 грудня.

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