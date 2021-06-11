На саміті НАТО обговорять співпрацю з Україною та протидію Росії, – Столтенберг

Наступного тижня, 14 червня, країни НАТО зберуться на саміт у Брюсселі. Під час зустрічі лідери членів Альянсу обговорять співпрацю з Україною та Грузією.

Союзники також порушать питання протидії Китаю та Росії. Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу 11 червня.

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Ми обговоримо вплив на нашу безпеку підйому Китаю та агресивної поведінки Росії, а також підтримку наших партнерів – України та Грузії,

– сказав він.

За його словами, на саміті планують оголосити про відкриття центру нових технологій, а також підтвердити прихильність збільшенню військових видатків для захисту світу, заснованого на правилах.

Єнс Столтенберг додав, що лідери країн Альянсу затвердять нову політику кібернетичної та космічної оборони НАТО та затвердять політику запобігання сексуальному насильству під час військових конфліктів.

Вступ України в НАТО: коротко

У 2008 році Україна разом з Грузією подала заявку про вступ до НАТО. Однак тоді на Бухарестському саміті це прагнення зафіксували лише як майбутню мету.

НАТО визнало Україну учасником Програми розширених можливостей 12 червня 2020 року.

Втім, перш ніж вступати в Альянс, Україна має отримати План дій щодо членства в НАТО.

Президент України Володимир Зеленський нагадав, що чекає на розширення співпраці.

Глава США Джо Байден наголосив, що підтримує членство України в Альянс. Таку ж думку висловили на комісії Україна – НАТО.

У НАТО вважають, що саміт проводитимуть у вирішальний з точки зору безпеки момент. В організації наголосили, що Росія та Китай не поділяють цінностей Альянсу.

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