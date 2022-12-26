На саміті СНД для Путіна відбудеться щось неприємне, – Піонтковський
26 грудня у Санкт-Петербурзі стартував неформальний саміт глав країн СНД. Однак про "співдружність" більше не мовиться.
Навіть останній вірний путінський пес Микола Пашинян знайшов у собі мужність назавжди закрити питання, відмовившись підписувати підсумкову декларацію ОДКБ. Про це 24 каналу сказав російський публіцист зі США Андрій Піонтковський.
Цікаво Фантомний імперський біль: як у Путіна та росіян з'явився комплекс меншовартості
Остаточний розвал імперії
"Україна ще не довела до кінця боротьбу за власну незалежність, але вона вже звільнила усі країни СНД", – зауважує Піонтковський.
Зокрема, Казахстан тепер говорить з Росією зовсім по-іншому. Варто згадати потужний ляпас Владіміру Путіну від Касима-Жомарта Токаєва на Економічному форумі у Санкт-Петербурзі, а також – гарантії територіальної цілісності від Китаю.
Щось відбудеться на цьому саміті, неприємне для Путіна. Проводити його після приниження на минулому – це дурість,
– вважає публіцист.
В Астані, нагадує він, президент Таджикистану Емомалі Рахмон та президент Туркменістану Берди Мухаммед пояснювали Путіну, що не варто поводитися з ними як з союзними республіками. Вони наголошували, що давно не є союзниками.
Піонтковський нагадав, що раніше США побоювалися наслідків некерованого розвалу Радянського Союзу. Президент Джордж Буш закликав українців не порушувати питання про незалежність, мовляв, буде чудово житися в оновленому Радянському Союзі при Горбачові. З цього страху потім виріс "Будапештський меморандум".
Саме американці змусили Україну, Білорусь та Казахстан здати ядерну зброю,
– акцентував Піонтковський.
Тоді відбувалася лише половина розпаду, каже публіцист, у багато чому несерйозно. Москва зберегла величезний вплив на всьому пострадянському просторі. А зараз відбувається справжній незворотний розпад цієї імперії.
За словами Піонтковського, першим на Кавказі від російського впливу звільнився Азербайджан, завдяки чому і виграв другу Карабаську війну. Він виявив незалежність, знайшов нового політично союзника і поставив Вірменію у дуже скрутне положення. Прем'єр-міністр країни Микола Пашинян вже поставив питання щодо остаточного виходу з ОДКБ та СНД, якщо до 12 січня Лачинський коридор не буде розблокований.
Кінець СНД, ОДКБ, нова система безпеки у Європі – усе це вже перемога ЗСУ,
– запевняє публіцист.
Окрім того, багато в чому змінився Захід. Піонтковський згадав червень 2021 року – саміт Путіна та Байдена у Женеві. "Байден як папуга повторює за Путіним, що Зеленський мусить виконувати "Мінські угоди". Наступного дня президента США зустріли дуже жорсткі заголовки: "Путін отримав від Байдена все що хотів". Це написали CNN та The Washington Post, здавалося б, органів демократичної партії. Тому тривалий процес змін тоді був запущений.
Чи врятують Путіна гроші
- Очевидно, що крах Росії є неминучим. На думку російської опозиційної журналістки Ольги Романової, це станеться у 2023 або 2024 році. Вона наголосила, що для світової спільноти є певні ризики. Річ у тім, що країна-агресорка має ядерну зброю, і після розпаду Росії доведеться мати справу "не з одним негідником, а, можливо, з десятком маленьких негідничків".
- Скільки б Путін не заливав грошима своє оточення і так звану "елітку москвичів", запевняє опозиціонерка, в будь-якому випадку це все розвалиться. Однак скоріше причиною стануть не протести. Безумовно, найближче оточення зараз ненавидить диктатора. Гроші грошима, проте в них забрали можливості виїхати і мати майбутнє.
- "Населення це побачить і скаже "Помер Максим – та й біс із ним" і хвалитимуть нового царя", – додала Романова.