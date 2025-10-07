Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс генпрокурора.

Що відомо про причини трагедії?

Слідство встановило, що 39-річний підозрюваний проживаючи з співмешканкою та її дітьми, систематично знущався з неповнолітньої падчерки.

Принижував її, ображав нецензурними словами, змушував виконувати хатню роботу, доглядати за молодшими дітьми, позбавляючи можливості нормально навчатися та відпочивати,

– розповіли правоохоронці.

Крім цього, чоловік вчиняв психологічне насильство, виганяв дівчину взимку без верхнього одягу на вулицю, а також принижував публічно і погрожував віддати до дитбудинку.

Вітчим забезпечував родину, тому падчерка була у матеріальній залежності від підозрюваного. Постійне приниження та страх наклали відбиток на психологічне здоров'я дитини. Як наслідок дівчинка скоїла самогубство шляхом повішення. Це підтвердила судово-медична експертиза.

Правоохоронці повідомили вітчиму підозру у доведенні до самогубства шляхом жорстокого поводження і приниження гідності.

