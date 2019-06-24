"Самопоміч" підтримала вимоги активістів-антикорупціонерів

Українські громадські організації об'єдналися, щоб висунути спільні вимоги до політичних партій, які балотуються до Верховної Ради на позачергових виборах. Зокрема, 24 червня активісти зустрілися з кандидатами в парламент від партії "Самопоміч".

Про це в прямому ефірі 24 каналу розповіла кореспондентка 24 каналу.

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Активісти вимагають від наступного парламенту встановлення справедливості. Для цього нардепи повинні забезпечити належну реформу судової системи, прокуратури, поліції, перезавантаження частини антикорупційних органів, повернення відповідальності за незаконне збагачення, а також продовження міжнародних закупівель.

Лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий запевнив, що позиція його політсили збігається з вимогами антикорупціонерів. "У нас в першій п'ятірці – Олександра Дрік, яка живе боротьбою з корупцією. Думаю, що в парламенті вона дасть драйву багатьом", – зазначив він.



Хто балотується до ВРУ від "Самопомочі"

Лідер "Самопомочі" наголосив, що в Україні вже створили антикорупційний суд й чимало інших інституцій, тож тепер питання № 1 – це кадри.

Якщо на посади генпрокурора й очільника СБУ, наприклад, претендуватимуть тверді та принципові люди, система почне перебудовуватися,

– пояснив політик.

Садовий переконаний, що корупція почуває себе в нашій країні комфортно через те, що є непокараність. Якщо ж ті, хто грабують державу, вперше понесуть серйозну відповідальність, це буде найкращий імпульс.

"Для цього на верхівці потрібні принципові люди. "Самопоміч" таких має, вони готові працювати", – запевнив він.

За словами виконавчого директора Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, найголовніше, що зараз є на порядку денному, – це судова реформа. Адже за минуле парламентське скликання її фактично саботувала партія п'ятого президента.

Наша ціль – провівши переговори з усіма суб'єктами виборів, зробити так, щоб вони не змогли не провести судову реформу,

– підсумував він.

Зазначимо, що напередодні активісти провели аналогічні зустрічі з партіями "Голос" та "Слуга народу".

Що відомо про дату проведення виборів до Верховної Ради України?Про намір розпустити Верховну Раду Володимир Зеленський заявив ще під час інавгураційної промови 20 травня. Відповідний указ він підписав 21 травня. Позачергові вибори до парламенту повинні відбутися 21 липня. Верховний суд відмовився відкривати провадження за позовом проти президента Володимира Зеленського із вимогою визнати протиправним і нечинним його указ про розпуск. Верховний суд заявив, що це питання є юрисдикцією Конституційного суду.



11 червня Конституційний суд завершив відкриту частину слухань щодо конституційності указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради і перейшов до розгляду в закритому режимі. Рішення суддів буде оголошено попередньо 20 червня. Якщо Указ Зеленського визнають неконституційним, вибори відбудуться в останню неділю жовтня.