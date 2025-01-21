Окупант біля Гуляйполя вчинив самосуд над командиром через постійні тортури і здирництво

Російський військовослужбовець на території окупованої Запорізької області застрелив свого командира. Вбитий застосовував проти своїх солдат тортури та займався здирництвом.

Інцидент стався біля Гуляйполя. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на рух "Атеш".

Дивіться також Росіяни на Херсонському напрямку зазнають великих втрат і пригнічені через постійні атаки ЗСУ

В окупантів забирають мобільні та зарплатні картки

Агент "Атеш" повідомив, що самосуд стався у 64 ОМСБр російської армії вранці 14 січня.

Відомо, що механік-водій з автомата Калашнікова застрелив командира свого відділення гранатометного взводу. Під роздачу також потрапив сержант – він живий, але отримав поранення.

Командування військової бригади 51460 боїться повторних спроб розправи над офіцерським та сержантським складом – вони намагаються запровадити нові обмеження щодо контролю особистої зброї через цей випадок,

– пише "Атеш".

Самі ж солдати цієї бригади скаржаться на нестерпні умови служби. Їх постійно залякують, піддають тортурам, відбирають мобільні телефони.

Також відомо, що командири вимагають хабарі, а буває забирають у рядових солдатів банківські карти із зарплатами.