Обіцяють підтримку і консультації: у двох бригадах ЗСУ закликали повернутися на службу після СЗЧ

53-я та 47-ма окремі механізовані бригади ЗСУ звертаються до військових, що самовільно залишили свої частини, та закликають повернутися на службу. Їм обіцяють надати консультації на кожному етапі повернення.

Обидві бригади запевнили, що нададуть підтримку військовим, які повернуться, передає 24 Канал з посиланням на 53-тю окрему механізовану бригаду імені князя Володимира Мономаха та 47-му окрему механізовану бригаду.

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Як можна повернутися в ЗСУ

У 53 ОМБр наголошують, що у всіх українців зараз одна країна, одна мета і що перемогти ми зможемо тільки разом. Саме тому важливо, щоб кожен хто готовий захищати Україну, зміг приєднатися до лав Збройних Сил України, незалежно від попередніх рішень.

Схожу інформацію опублікувала 47 ОМБр. Там зазначають, що є різні причини СЗЧ та обіцяють надавати супровід на всіх етапах повернення.

Хтось втомився та скучив за рідним, інші – не знайшли місця у своїй бригаді за тим фахом, який надали. Ми ж готові запропонувати тобі гідні умови з сучасним підходом. Наша ціль – надати можливість кожному бійцю повернутися в стрій та реалізувати себе,

– кажуть у 46 ОМБр.

Кожен, хто хоче повернутися і знову вступити до Збройних Сил України, може зателефонувати за номером телефону, що розміщений на офіційній сторінці бригади.

21 вересня військовослужбовець Сергій Гнезділов самовільно залишив військову частину. Ця справа набула розголосу, адже раніше таких випадків не спостерігалося.