Бо потрібна в іншому місці, – Фіцо заявив, що Італія виведе систему ППО SAMP/T зі Словаччини
Джерело:Aktuality
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Італія виведе з країни систему протиповітряної оборони SAMP/T. Цей комплекс італійська сторона надала словацькій в оренду.
Фіцо також поскаржився на те, що через рішення Італії вивести SAMP/T з країни під загрозою перебуватимуть стратегічні об'єкти у Словаччині.
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Фіцо заявив, що Італія виводить зі Словаччини SAMP/T
Роберт Фіцо наголосив, що отримав повідомлення від італійського уряду, що італійську систему ППО SAMP/T, яку країні надали в оренду на рік, виведуть зі Словаччини, тому що вона потрібна в іншому місці.
Словацький прем'єр також підкреслив, що через це рішення без захисту залишаються стратегічні об'єкти країни, зокрема атомні електростанції. Крім того, він додав, що попередній уряд "подарував" Україні справну російську систему ППО С-300 на початку вторгнення Росії.
Потім у нас деякий час були американські системи Patriot, згодом і вони пішли, а тепер теж йдуть італійці, – поскаржився Фіцо.
Варто зазначити, що у 2023 році італійська система протиповітряної оборони SAMP/T замінила американську систему Patriot у Словаччині. Наразі невідомо, куди саме італійці перемістять систему SAMP/T.
Глава МЗС Словаччини зустрівся з Лавровим
- Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар 3 березня зустрівся і провів переговори з міністром закордонних справ Росії Сергєєм Лавровим. Зустріч відбулася на дипломатичному форумі в турецькій Анталії.
- Зокрема, політики зробили фото, на якому вони ручкаються. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо "схвалив" таку зустріч і дії глави словацького МЗС загалом.
- Під час переговорів Бланар закликав до "якнайшвидшого відновлення мирних переговорів між сторонами конфлікту" та "припинення бойових дій". Лавров же заявив, що Словаччина "однозначно відхилила" пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона та не відправлятиме словацьких військових на територію України.
- Варто зазначити, що ініціатором діалогу зі Словаччиною стала Росія. Фіцо пояснив, що зустріч з Лавровим – приклад "збалансованої та суверенної зовнішньої політики Словаччини щодо всіх сторін світу".Опозиційні словацькі політики дуже різко засудили і Бланара, і Фіцо за сприяння зустрічі із Лавровим.