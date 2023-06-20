Система ППО SAMP/T уже розгорнута та працює в Україні, – Макрон
Джерело:Rai News
Україна продовжує посилювати свою протиповітряну оборону. Еммануель Макрон підтвердив, що на території нашої держави вже працює SAMP/T.
Це система ППО, спільно вироблена Італією та Францією. Саме тому президент Еммануель Макрон узяв на себе відповідальність розповісти про те, що SAMP/T прикриває небо над Україною.
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SAMP/T пообіцяли і надали
Нагадаємо, що про передачу SAMP/T Франція пообіцяла на початку лютого. Тепер же глава держави з радістю озвучує, що ППО працює задля безпеки українців.
Я щасливий, що можу оголосити разом з моїм італійським колегою Джорджією Мелоні, що франко-італійський ЗРК SAMP/T тепер розгорнутий і функціонує в Україні, де він захищає ключові об'єкти та життя людей,
– наголосив він.
Цю заяву президент Франції зробив під час свого виступу у Парижі. Він був присвячений протиповітряній і протиракетній обороні Європи.
Що відомо про SAMP/T MAMBA
Слід розуміти, що робота ЗРК Patriot в Україні вразила весь світ. Адже ці установки знищили аеробалістичні ракети "Кинджал". Нагадаємо, що останні Кремль називав такими, які неможливо збити.
Скільки "Кинджалів" збила Patriot
- Детальніше про роботу ППО розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. В ефірі телемарафону він наголосив на тому, що станом на 17 червня наші військові збили 13 аеробалістичних ракет "Кинджал".
- Він зазначив, що перший "Кинджал" вдалося знищити ще 4 травня. Після цього наші захисники збили ще 12 аеробалістичних ракет, врятувавши не одне життя.
- Юрій Ігнат додав, що під час ракетних атак з боку Росії, наші Повітряні сили збили ще й близько 20 балістичних ракет, випущених ворогом.
24 Канал наголошує, що наявність Patriot і SAMP/T захищає Україну від ракет. Але слід розуміти, що збиття цих самих ракет супроводжується падінням уламків. Тож під час повітряних тривог необхідно завжди перебувати в укритті. Цей простий алгоритм дій може врятувати вам життя.