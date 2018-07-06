Samsung презентувала "розумний" замок: особливості новинки

Один із підрозділів південнокорейського технологічного гіганта компанія Samsung SDS представила "розумний" замок SHP-DR900 для дверей сучасного цифрового будинку.

Про це повідомляє Samsung Electronics.

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Пристрій оснащений модулем Wi-Fi зі зниженим енергоспоживанням. Замок здатний в режимі реального часу передавати в мережу дані про свій статус і про спроби проникнення. А господарі оселі або, скажімо, власники офісу зможуть за допомогою спеціального додатку для смартфона дистанційно відкривати двері родичам або відвідувачам.



"Розумний" замок від Samsung можна розблоковувати просто з додатку

Новинка обладнана високоточним сканером відбитків пальців. Таким чином, зареєстровані користувачі зможуть відкрити замок, навіть не маючи цифрового ключа в смартфоні. Нарешті, передбачена можливість розблокування за допомогою пароля, спеціальної радіочастотної мітки і екстреного коду.



Смарт- замок від Samsung має покращені засоби для забезпечення безпеки

Виробник говорить про покращені засоби для забезпечення безпеки. Користувачі зможуть переглядати детальну статистику про роботу системи.

Смарт-замок буде доступний на міжнародному ринку, проте інформації про ціну на даний момент, на жаль, немає.

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