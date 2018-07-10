Samsung зробив вагомий крок до завоювання світового ринку смартфонів

У понеділок, 9 липня, в Індії південнокорейська компанія Samsung Electronics провела офіційну церемонію відкриття найбільшого заводу з виробництво смартфонів.

Про це повідомляє інформаційна агенція "Інтерфакс-Україна".

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Зазначається, що у заході брали участь прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та президент Південної Кореї Мун Чже Ин.

Як підкреслюється, новий завод може випускати до 120 мільйонів смартфонів у рік, серед числа яких будуть як найбільш бюджетні, тобто моделі, що є дешевшими за 100 доларів, так і флагманський смартфон Samsung S9.

До слова, за інформацією аналітиків, найбільшим попитом в Індії користуються смартфони вартістю до 250 доларів. Зокрема, минулого року лідером індійського ринку смартфонів став Xiaomi, який якраз і потіснив Samsung.

Також у 2017 році індійський ринок смартфонів продемонстрував найвищі темпи зростання серед 20 головних ринків світу – продажі в країні підскочили на 14% і склали 124 мільйони одиниць. Це своєю чергою допомогло Індії обігнати США та вийти на друге місце, поступившись лише Китаю.

Цікавим є і те, що ініціатива прем'єра Моді "Роби в Індії" призвела до підвищення тарифів на імпортну продукцію в категоріях, які включають пристрої зв'язку. Так, мобільні телефони, які виробляються поза Індією, стануть дорожчими на 20 %. Відтак, такі компанії, як Samsung і Xiaomi, роблять свої смартфони в Індії, пише The Verge.

Нагадаємо, на початку червня компанію Samsung Electronics було оштрафовано на 400 мільйонів доларів, причина – порушення патенту. Відповідне рішення ухвалив Окружний суд штату Техас.