Санду хоче обговорити з Зеленським викрадення Чауса

Президентка Молдови Майя Санду має намір поговорити з очільником України Володимиром Зеленським про скандального суддю Миколу Чауса. Зокрема – про його викрадення.

Вона повідомила, що молдовська сторона намагалась зв'язатись з командою Зеленського. Про це вона заявила в інтерв'ю.

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Санду хоче обговорити з Зеленським Чауса

За її словами, запитання щодо викрадення Чауса до України є. Водночас країна поки не відповіла на них.

У нас була ініціатива провести діалог на рівні лідерів держав. Але президент Зеленський був у відрядженні,

– зазначила Санду.

Також вона зауважила, що Молдова подавала запити до українських правоохоронних органів. Але відповідей на них теж не було.

Молдова попросила зняти імунітет з українського дипломата

За інформацією видання News Maker, яке посилається на записку посла України у Молдові Марка Шевченка, країна попросила зняти імунітет з військового аташе українського посольства Сергія Сметанюка через викрадення судді.

Записку журналістам нібито передав очільник "Нашої партії" Ренато Усатий. Водночас хто надав йому документ, він не повідомив.

Про що мовиться у записці

У записці мовиться, що Міністерство закордонних справ Молдови у своїй ноті просить зняти імунітет зі Сметанюка "для кримінального переслідування і притягнення до відповідальності".

У документі посол МЗС Марко Шевченко начебто пише, що Санду намагалась зв'язатись з Зеленським, але цього не сталось через провину Молдови. Також у записці мовиться, що і українська, і молдовська сторони погоджуються створити спільну комісію. Вона дозволить розслідувати викрадення Чауса.

Шевченко зауважив, що найбільше репутаційних втрат у цій ситуації має президентка Молдови, яка не може вплинути на позицію низки органів.

Також посол запропонував Зеленському телефонну розмову, аби підтвердити свої позиції та визначити дату засідання робочої групи.

Видання News Maker подало запит до МЗС Молдови, аби підтвердити відповідну інформацію. Але у відомстві утримались від коментарів.

Що відомо про скандал довкола Чауса