Ордер на арешт Путіна: Санду сказала, що чекає диктатора, якщо він приїде у Молдову
23 травня 2023, 15:54Читать новость на русском
Джерело:Euronews Romania
Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Владіміра Путіна. У Молдові розповіли, чи затримають кремлівського диктатора, якщо той приїде у їхню країну.
Президентка Майя Санду відповіла на запитання стосовно того, чи заарештують Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду, якщо він приїде до Молдови.
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Молдова обіцяє виконати рішення Міжнародного кримінального суду
Вона заявила, що Молдова виконає рішення Міжнародного кримінального суду та заарештує російського президента Владіміра Путіна, якщо той приїде в країну.
Так. Республіка Молдова підписала угоду про кримінальний суд, і Молдова поважатиме рішення суду,
– відповіла Санду коротко.
Що відомо про ордер на арешт Путіна
- Міжнародний кримінальний суд у березні 2023 року видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини в Росії Марії Львової-Бєлової.
- Путіна та Львову-Бєлову підозрюють у причетності до незаконного переміщення і депортації дітей з України до Росії під час війни. Ордер на арешт диктатора та омбудсменки чинний до кінця їхнього життя.
- Росія ж у відповідь вирішила заочно висунули обвинувачення і оголосили у розшук прокурора і суддю Міжнародного кримінального суду. Цікаво, що до цього в Кремлі казали, що рішення МКС нібито їх не хвилює.
- Путіна та Львову-Бєлову зобов'язані заарештувати у 123 країнах світу, які ратифікували Римський статут та визнали юрисдикцію МКС. Важливо зазначити, що Міжнародний кримінальний суд не може проводити слухання за відсутності підозрюваного.
- Завдяки ордеру на арешт Путіна російський диктатор став небажаним гостем навіть у тих країнах, які нейтрально ставляться до агресії проти України. Зокрема, у ПАР закликали Путіна не їхати в їхню країну на саміт БРІКС, а приєднатися через відеозв'язок.
- Річ у тім, що ПАР не хоче арештовувати Путіна, але водночас пране уникнути наслідків ігнорування ордера. У 2016 році ПАР відмовилася арештувати Омара аль-Башира, тодішнього лідера Судану. Згодом відповідне рішення найвищі судді країни назвали неконституційним.