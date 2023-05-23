Ордер на арешт Путіна: Санду сказала, що чекає диктатора, якщо він приїде у Молдову

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Владіміра Путіна. У Молдові розповіли, чи затримають кремлівського диктатора, якщо той приїде у їхню країну.

Президентка Майя Санду відповіла на запитання стосовно того, чи заарештують Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду, якщо він приїде до Молдови.

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Молдова обіцяє виконати рішення Міжнародного кримінального суду

Вона заявила, що Молдова виконає рішення Міжнародного кримінального суду та заарештує російського президента Владіміра Путіна, якщо той приїде в країну.

Так. Республіка Молдова підписала угоду про кримінальний суд, і Молдова поважатиме рішення суду,

– відповіла Санду коротко.

Що відомо про ордер на арешт Путіна