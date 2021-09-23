Санду в ООН закликала Росію забрати всі свої війська з Придністров'я

Президентка Молдови Майя Санду виступила на Генасамблеї ООН 22 вересня. У промові вона серед іншого й звернулася до Росії.

Санду запевнила Москву, що буде незмінно домагатися повного виведення військовослужбовців Росії з Придністров'я. Утім, тільки мирним шляхом.

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Росія має піти з Придністров'я

Молдова залишається на шляху мирного і політичного врегулювання конфлікту у Придністров'ї. Про це говорила президентка Молдови Майя Санду під час виступу на 76 сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку 22 вересня.

Разом із тим Санду наголосила, що Молдова – країна нейтральна, що закріплено в конституції. Тож Росія мала б прибрати війська, зброю та боєприпаси з території Придністров'я.

Наша позиція щодо повного і безумовного виведення військових з Придністров'я залишається незмінною,

– сказала Санду.

І додала, що "серед іншого мовиться і про вивезення або знищення боєприпасів на складах у селі Колбасна, які є загрозою екології та безпеки регіону в цілому".

Росія називає проблему Придністров'я "внутрішнім конфліктом"

Нагадаємо, у Росії, що для неї звично, проблему Придністров'я називають "внутрішнім конфліктом" Молдови, хоч і відрито тримають там свої війська. Схожа ситуація з українським Донбасом.

Схожість маємо й на тлі виборів у парламент Росії: Молдова була проти відкриття виборчих дільниць у Придністров'ї, але Кремлю це байдуже.

Так само і на Донбасі росіяни видали сотні тисяч своїх паспортів українцям, щоб ті, серед іншого, голосували на російських виборах.