Санду вже відвідала Бучу, Ірпінь та Бородянку: на власні очі побачила злочини росіян

Президентка Молдови приїхала до України 27 червня. Вона відвідала Бучу, Ірпінь та Бородянку.

Мая Санду на власні очі побачила звірства росіян на Київщині. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба 27 червня.

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Мая Санду відвідала Бородянку, Бучу та Ірпінь

На Київщину приїхала Президентка Молдови Мая Санду. Вона відвідала Бородянку, Бучу та Ірпінь, аби на власні очі переконатися у наслідках російської окупації українських територій,

– пише Олексій Кулеба.



Мая Санду на Київщині / Фото з телеграму Олексія Кулеби