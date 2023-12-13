Нові антиросійські санкції з США: у списку як особи з Росії, так й з Китаю, Туреччини, ОАЕ

Мінфін США запровадив нові санкції щодо більш як 200 фізичних осіб та компаній як з Росії, так й з інших країн. Основним критерієм для ухвалення обмежень є допомога Кремлю в ухиленні санкцій.

Захід продовжує підтримку України, продовжуючи тиснути й на російський військових комплекс. Росія не здатна самостійно розбудувати власну армію.

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Санкції США

Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет санкцій проти Росії. У цей список ввійшли понад 150 людей і компаній із Китаю, Туреччини, ОАЕ та країн Азії – більшість з них пов'язані з російським військово-промисловим комплексом. Ці особи матеріально підтримують Росію та допомагають їй обходити санкції.

Наші сьогоднішні санкції продовжують посилювати тиск на добровільних постачальників і мереж із третіх країн, які надають Росії ресурси, які їй відчайдушно потрібні для нарощування та підтримки своєї військово-промислової бази,

– зазначила голова Мінфіну США.

Обмеження ввели й щодо ряду російських фізичних та юридичних осіб, що займаються імпортом, виробництвом, модифікацією та продажем оборонних і промислових технологій, дронів, машин, деталей, матеріалів та компонентів.

Окрім цього Державний департамент США ухвалив рішення щодо запровадження санкцій проти 100 осіб та компаній. Серед них є ті, хто ухиляється від санкцій у третіх країнах, причетних до сприяння Росії у веденні війни та відповідальних розвиток Росії у питанні видобутку та експорту енергоресурсів.

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