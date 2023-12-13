Нові антиросійські санкції з США: у списку як особи з Росії, так й з Китаю, Туреччини, ОАЕ
Джерело:Мінфін Америки
Мінфін США запровадив нові санкції щодо більш як 200 фізичних осіб та компаній як з Росії, так й з інших країн. Основним критерієм для ухвалення обмежень є допомога Кремлю в ухиленні санкцій.
Захід продовжує підтримку України, продовжуючи тиснути й на російський військових комплекс. Росія не здатна самостійно розбудувати власну армію.
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Санкції США
Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет санкцій проти Росії. У цей список ввійшли понад 150 людей і компаній із Китаю, Туреччини, ОАЕ та країн Азії – більшість з них пов'язані з російським військово-промисловим комплексом. Ці особи матеріально підтримують Росію та допомагають їй обходити санкції.
Наші сьогоднішні санкції продовжують посилювати тиск на добровільних постачальників і мереж із третіх країн, які надають Росії ресурси, які їй відчайдушно потрібні для нарощування та підтримки своєї військово-промислової бази,
– зазначила голова Мінфіну США.
Обмеження ввели й щодо ряду російських фізичних та юридичних осіб, що займаються імпортом, виробництвом, модифікацією та продажем оборонних і промислових технологій, дронів, машин, деталей, матеріалів та компонентів.
Окрім цього Державний департамент США ухвалив рішення щодо запровадження санкцій проти 100 осіб та компаній. Серед них є ті, хто ухиляється від санкцій у третіх країнах, причетних до сприяння Росії у веденні війни та відповідальних розвиток Росії у питанні видобутку та експорту енергоресурсів.
Візит Зеленського до США
- Після свого візиту до Аргентини Володимир Зеленський направився до США. Метою відвідин є розв'язати питання надання військової допомоги нашій державі у протистоянні повномасштабній агресії Росії. Крім цього, цей візит також має знову привернути увагу до того, що відбувається в Україні.
- Перед розмовою з Джо Байденом президент України зустрівся з очільником Пентагону Ллойдом Остіном та генералом Чарльзом Брауном. Зеленський вже 12 грудня прибув до Білого Дому, де і обговорив з американським лідером про нагальні потреби.
- За результатом зустрічі президент США повідомив про новий пакет допомоги для України, розміром у 200 мільйонів доларів. Байден не став пояснювати, що саме туди ввійде.