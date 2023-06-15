Протидія почалася і це не подобається Путіну: як у Казахстані контролюють обхід санкцій Росією
Казахстан у війні Росії проти України займає нейтральну позицію. Попри це, Казахстан намагається дотримуватись санкційного режиму.
Про це 24 Каналу розповів громадський і політичний діяч з Казахстану Арман Шураєв. За його словами, протидія путінському режиму всередині Казахстану існує і вона дуже не подобається Путіну та його прихвосням.
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Казахстан не допустив передачу Росії партії безпілотників
Казахський політик розповів про недавній випадок на кордоні між Киргизстаном та Казахстаном. Кілька днів тому там затримали вантаж з 14 дуже потужними дронами китайського виробництва. Ці безпілотники намагались через територію Казахстану доставити до Росії.
Лише нещодавно почав працювати контроль за санкціями. На жаль, у нашому уряді також є близько 50 так званих своїх "медведчуків". Але ми працюємо над цим,
– зазначив Шураєв.
Арман Шураєв про дотримання санкційного режиму у Казахстані: дивитись відео
Безпілотники вилучили та арештували, а на компанію, яка займалась перевезенням дронів, наклали великий штраф.
Останні новини Казахстану: головне
- Міністерство закордонних справ Казахстану запросило іноземні компанії, які залишають Росію через санкції та репутаційні втрати, релокуватись до Казахстану. Мова йде про майже півсотню компаній, які прагнуть покинути Росію, або вже зробили це.
- Водночас деякі російські компанії перереєстровуються у Казахстані, щоб уникнути американських санкцій. Так, російська компанія "Поліметал", яка є найбільшим виробником срібла та одним з найбільших золота, повністю переїхала в Астану.
- Днями у Санкт-Петербурзі проходить економічний форум. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв вчергове проігнорував запрошення російської сторони та відмовився приїздити на цей форум. Офіційно Токаєв про причини свого рішення не повідомляв.