Протидія почалася і це не подобається Путіну: як у Казахстані контролюють обхід санкцій Росією

Казахстан у війні Росії проти України займає нейтральну позицію. Попри це, Казахстан намагається дотримуватись санкційного режиму.

Про це 24 Каналу розповів громадський і політичний діяч з Казахстану Арман Шураєв. За його словами, протидія путінському режиму всередині Казахстану існує і вона дуже не подобається Путіну та його прихвосням.

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Казахстан не допустив передачу Росії партії безпілотників

Казахський політик розповів про недавній випадок на кордоні між Киргизстаном та Казахстаном. Кілька днів тому там затримали вантаж з 14 дуже потужними дронами китайського виробництва. Ці безпілотники намагались через територію Казахстану доставити до Росії.

Лише нещодавно почав працювати контроль за санкціями. На жаль, у нашому уряді також є близько 50 так званих своїх "медведчуків". Але ми працюємо над цим,

– зазначив Шураєв.

Арман Шураєв про дотримання санкційного режиму у Казахстані: дивитись відео

Безпілотники вилучили та арештували, а на компанію, яка займалась перевезенням дронів, наклали великий штраф.

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