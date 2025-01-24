Процес вже не зупинити: де у Росії може "рванути"

Видання Time пише, що якщо Трамп введе нові санкції проти нафтопромисловості Росії, то Путін буде буквально благати його про угоду щодо України. Москва наближається до того, щоб вичерпати свої фінансові ресурси вже до кінця року.

Голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова в ефірі 24 Каналу зазначила, що благання від російського диктатора лунатимуть після санкцій, які може запровадити Дональд Трамп. Адже невідомо, де станеться "вибух" в путінській системі.

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Путінська система – зношена

"Ми не розуміємо, що саме рване, бо цей "чорний лебідь" вже вилетів із гнізда, хоча поки його не видно. Цей "чорний лебідь" – це рубль та інфляція. Цей "чорний лебідь" – це обвал ліфтів, якого всі насправді очікують, прориви каналізації, аварії в системах опалення через зношеність інфраструктури. Або ж це буде масове падіння літаків через нестачу запчастин, – зазначила Ольга Романова.

Вона додала, що "рванути" може й криза в путінській еліті, або ж невдоволення війною, зубожіння населення та неможливість купити навіть вершкове масло, яке, за її словами, вже продається в пластикових контейнерах під замком.

"Розрив може статися будь-де, адже система ослаблена і зношена всюди. Ми бачимо ці старі, зношені штани, на яких поки немає дірки, але видно, що тканина от-от порветься. Де саме порветься – на коліні чи на сідницях – ми не знаємо. Але точно знаємо, що це станеться" – підкреслила Ольга Романова.