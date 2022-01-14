Санкції особисто проти Путіна: у Сенат США внесли ще один законопроєкт

У Сенат США внесли ще один законопроєкт про санкції проти Росії, а саме – проти президента держави-агресорки Володимира Путіна, та іншого кремлівського керівництва. Обмеження можуть застосувати, якщо Москва нападе на Україну.

Ініціатива має назву "стримування авторитарних військових дій 2022 року". Крім санкцій проти Путіна, обмеження можуть застосувати проти секторів російської економіки, від яких залежить його збагачення.

До речі Росія запевняє, що її економіка вистоїть перед новими санкціями Заходу