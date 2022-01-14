Санкції особисто проти Путіна: у Сенат США внесли ще один законопроєкт
Джерело:Пресслужба сенатора США Марко Рубіо
У Сенат США внесли ще один законопроєкт про санкції проти Росії, а саме – проти президента держави-агресорки Володимира Путіна, та іншого кремлівського керівництва. Обмеження можуть застосувати, якщо Москва нападе на Україну.
Ініціатива має назву "стримування авторитарних військових дій 2022 року". Крім санкцій проти Путіна, обмеження можуть застосувати проти секторів російської економіки, від яких залежить його збагачення.
До речі Росія запевняє, що її економіка вистоїть перед новими санкціями Заходу
Крім того, законопроєкт не залежатиме від президента США Джо Байдена.
Які санкції передбачає ініціатива
- блокування майна Путіна, прем'єр-міністра Росії, міністра оборони та інших російських олігархів. Відкликання їх віз;
- заборона на операції з російськими компаніями в енергетичному, фінансовому, гірничодобувному та аерокосмічному секторах російської економіки;
- введення обмежень проти SWIFT, якщо система не припинить надавати послуги російським банкам і компаніям, що потрапили під санкції.
- негайне введення нових санкцій щодо "Північного потоку-2".
Якщо законопроєкт приймуть, директор Національної розвідки США повинен буде кожні 20 днів представляти Конгресу доповідь про те, чи порушувала Росія або її довірені особи територіальну цілісність України за цей період. Відтак за 10 днів після звіту президент муситиме ввести санкції проти Росії.Зверніть увагу! Сенат США у січні вже опублікував проєкт санкцій, що стосуються президента Росії. Їх запровадять при нападі на Україну. Обмеження стосуються заборони в'їзду в США та замороження активів.
Санкції проти Кремля: що відомо
- Євросоюз 13 січня знову продовжив економічні санкції проти Росії через агресію у бік України. Обмеження діятимуть щонайменше до 31 липня 2022 року.
- Однак якщо Москва наважиться на нове вторгнення в Україну, Захід підготує нові серйозні санкції. Про це заявили одразу після того, як у ЗМІ з'явилась інформація про такі загрози.
- Наприклад, Курт Волкер заявляв, що законопроєкти з новими санкціями проти Росії Конгрес США може ухвалити дуже швидко.
- Раніше у США колишні чиновники наполягали, щоб Білий дім оприлюднив перелік можливих санкцій проти Росії.
До теми – США готують санкції особисто для Путіна: