У МЗС спростували фейк про нібито прохання України до ЄС не накладати на Білорусь нові санкції

У ЗМІ з'явилася інформація про те, що Білорусь не потрапила під нові санкції разом з Росією, бо нібито про це попросила сама Україна. В українському МЗС вже відреагували на цю абсурдну заяву.

Як сказав речник МЗС України Олег Ніколенко, інформація про те, що нібито на прохання України Білорусь не включили до останніх пакетів санкцій ЄС, не відповідає дійсності, передає 24 Канал.

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Ніколенко нагадав, що за підтримку агресії Росії проти України на Білорусь вже накладена низка персональних та секторальних санкцій.

Так, до прикладу, під персональні обмеження потрапили:

режим Лукашенка,

військове командування,

пропагандисти,

25 державних органів та компаній білоруського ВПК, зокрема міністерство оборони та комітет державної безпеки,

8 білоруських компаній.

Натомість нам відомо про обговорення між державами-членами Європейського Союзу питання подальшої синхронізації санкцій, накладених на Росію. За нашою інформацією, консенсусу всередині Євросоюзу наразі немає,

– пояснив речник українського МЗС.

Він додав, що Україна та партнери зараз активно працюють задля максимально змістовного наповнення десятого санкційного пакета ЄС, ухвалення якого вже давно назріло.

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