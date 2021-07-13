Санкції проти Медведчука готували ще з 2019 року, – екссекретар РНБО

Можливість введення санкцій проти кума Путіна, нардепа та лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука розглядали ще два роки тому. За словами колишнього секретаря РНБО Олександра Данилюка, уже тоді політика підозрювали в фінансуванні тероризму.

Данилюк розповів, що в червні 2019 році РНБО розглядала кілька варіантів санкцій проти Медведчука та Козака.

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Хто був ініціатором санкцій проти Медведчука

Два роки тому обмежувальні заходи проти кума Путіна так і не були введені. І тільки в лютому 2021 року РНБО знову повернулося до цієї теми.

Ініціатором введення санкцій проти проросійських телеканалів "112 Україна", NewsOne, ZIK та їх власників був чинний очільник відомства Олексій Данілов. Саме він запропонував президенту Зеленському такий варіант боротьби з кумом російського президента.

Санкції проти Медведчука: що відомо